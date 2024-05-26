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Jennifer Lopez'in Netflix'teki filmi Atlas topa tutuldu! "Hayal kırıklığı..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.05.2024 08:26
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Jennifer Lopez'in Netflix'te yayınlanan filmi Atlas eleştirmenlerden tam not alamadı. Şarkıcının yeni filmine sert eleştiriler geldi ve film sıradan bir senaryoya sahip olduğu için eleştirildi.

Jennifer Lopez'in Netflix'teki filmi Atlas topa tutuldu! "Hayal kırıklığı..."

Netflix, yeni filmi "Atlas"ı büyük umutlarla yayınladı. Başrolünde Jennifer Lopez'in yer aldığı filmde Lopez yapay zeka konseptine derin bir güvensizlikle yaklaşan misantrop veri analisti Atlas Shepherd’ı canlandırıyor.

Senaryosunu Leo Sardarian ve Aron Eli Coleite’in kaleme aldığı "Atlas"ın yönetmenliğini ise Brad Peyton üstleniyor.

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Jennifer Lopez'in Netflix'te yayınlanan bilimkurgu gerilimi Atlas, eleştirmenlerden eleştiri aldı. Eleştirmenler filmi 'kalıplaşmış' senaryosu nedeniyle topa tuttu. Film, sıradan bir senaryoya sahip olduğu için de eleştirildi.

Atlas aynı zamanda zayıf yapım değerleri ve etkileyici olmayan aksiyonu nedeniyle de eleştirilerin odağında. e

Lopez'in filmi Rotten Tomatoes'ta yüzde 14 gibi hayal kırıklığı yaratan bir negatif puana sahip.


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Jennifer Lopez
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