İstanbul'u terk edip Ege'ye yerleşmişti! Aslıhan Gürbüz uzun zaman sonra ortaya çıktı

Yahşi Cazibe, Ufak Tefek Cinayetler, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz son dönemde İsmail Hacıoğlu ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti.

Gürbüz'ün mutluluğu kısa sürmüş ünlü çiftin evlenmesi beklenirken ayrılık haberi gelmişti. İsmail Hacıoğlu da ayrılığın ardından eski eşiyle yeniden barışmıştı.

ZOR GÜNLERİNİ ATLATTI

Yaşadığı sağlık sorunları sebebi ile bir süre ekrana ara verip Ayvalık'a yerleşen Aslıhan Gürbüz şimdilerde zor günlerini atlattı.

Doğa ile iç içe bir yaşam sürmeyi tercih eden ünlü oyuncu bahçesinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

UZUN ZAMAN SONRA GÖRÜNTÜLENDİ

Özellikle zeytin hasadı yaptığı anları takipçileri ile paylaşan Aslıhan Gürbüz uzun zaman sonra ortaya çıktı. Bir davete katılan ünlü isme son dönemde hangi dizileri izlediği ve hangi projede yer almak istediği soruldu.

'Hayatımda izlemediğim kadar dizi izliyorum bu ara' diyen Aslıhan Gürbüz 'Kızıl Goncalar, Bahar ve Sandık Kokusu'nu izliyorum. Güzel işler yapılıyor' diyerek yanıt verdi.