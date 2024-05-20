İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölüm haberi sonrası Yeşim Salkım kendini tutamadı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin dün geçirdiği helikopter kazası sonrası hayatını kaybettiği. İran devlet televizyonu tarafından doğrulandı. İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanını Emir Abdullahiyan'ın hayatını kaybetmesi dünya gündemine bomba gibi düştü.

Reisi'nin ölümü sonrası 'Tahran'da havai fişek gösterisi' iddiası da dikkat çekti.

İran'da yaşanan islami devrim sonrası yönetime karşı olan ve özgürlükleri için ülkeyi terk etmek zorunda kalan birçok kadın da sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Bu sırada Yeşim Salkım da kendini tutamadı.

Yeşim Salkım'ın "Kadınların ahından kurtulan olmadı daha" paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Yeşim Salkım'a "Cesur kadın" yorumları yapıldı.







