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İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölüm haberi sonrası Yeşim Salkım kendini tutamadı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.05.2024 11:02
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İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin içinde bulunduğu helikopter olumsuz hava koşulları sebebiyle kaza yaptı. İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanını Emir Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiği haberleri sonrası Yeşim Salkım da kendini tutamadı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölüm haberi sonrası Yeşim Salkım kendini tutamadı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin dün geçirdiği helikopter kazası sonrası hayatını kaybettiği. İran devlet televizyonu tarafından doğrulandı. İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanını Emir Abdullahiyan'ın hayatını kaybetmesi dünya gündemine bomba gibi düştü.

Reisi'nin ölümü sonrası 'Tahran'da havai fişek gösterisi' iddiası da dikkat çekti.

Reisi'nin ölümü sonrası 'Tahran'da havai fişek gösterisi' iddiası! İranlı kadın ölüm haberini kahkahalarla seyretti Reisi'nin ölümü sonrası 'Tahran'da havai fişek gösterisi' iddiası! İranlı kadın ölüm haberini kahkahalarla seyretti

İran'da yaşanan islami devrim sonrası yönetime karşı olan ve özgürlükleri için ülkeyi terk etmek zorunda kalan birçok kadın da sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Bu sırada Yeşim Salkım da kendini tutamadı.

Yeşim Salkım'ın "Kadınların ahından kurtulan olmadı daha" paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

ışııp

Yeşim Salkım'a "Cesur kadın" yorumları yapıldı.

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İbrahim Reisi
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