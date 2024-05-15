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  2. Herkes onu doğal güzel zannediyordu! Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu'nun eski halini görenler şoke oldu

Herkes onu doğal güzel zannediyordu! Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu'nun eski halini görenler şoke oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.05.2024 08:53
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Son dönemde yıldızı parlayan isimlerin başında gelen Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği 'Seyran' karakteri ile büyük beğeni topladı. Özel hayatı, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü isim bu defa eski haliyle gündem oldu. Herkesin doğal güzel olduğunu düşündüğü Saraçoğlu'nun eski halini görenler çok şaşırdı.

Herkes onu doğal güzel zannediyordu! Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu'nun eski halini görenler şoke oldu

Başrolünü Mert Ramazan Demir ile paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı 'Seyran' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Afra Saraçoğlu son dönemde özel hayatı ve aldığı ödüllerle adından söz ettiriyor.

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Dizideki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le bir dargın bir barışık ilişki sürdüren Saraçoğlu'nun bu aşkı denizin ortasındaki dudak dudağa görüntülerin ortaya çıkması ile belgelenmişti.

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Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle de adından söz ettirmeyi başaran Afra Saraçoğlu geçtiğimiz günlerde özel bir üniversite tarafından düzenlenen ödül töreninden üç ödülle ayrılmıştı.

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ESTETİK DDİASI...

Afra Saraçoğlu şimdi de eski hali ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Herkesin doğal güzel sandığı Saraçoğlu'nun estetiksiz halini görenler çok şaşırdı.

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Çene, burun, dudak ve göz kapaklarında işlem olduğu iddia edilen Afra Saraçoğlu'na ait eski görüntüler kısa sürede sosyal medyayı salladı.

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ESKİ HALİNE YORUM YAĞDI

Ünlü oyuncunun eski halini görenler; 'Tam bir hayal kırıklığı', 'Doğal güzel zannediyordum', 'Bu da mı estetik harikasıymış' gibi yorumlar yaptılar.

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Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerini paylaştığı İkinci Şans filmi ile kariyerine adım atan Afra Saraçoğlu bu zamana kadar Fazilet Hanım ve Kızları, Kardeş Çocukları ve Öğretmen gibi yapımlarda rol aldı.

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Afra Saraçoğlu yalı çapkını
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