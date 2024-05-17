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  2. Her adımı olaydı... Survivor All Star'da beklenmedik veda! İddialı yarışmacı herkesten helallik istedi

Her adımı olaydı... Survivor All Star'da beklenmedik veda! İddialı yarışmacı herkesten helallik istedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.05.2024 07:53
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Survivor All Star'da eleme heyecanı yaşandı. All Star'da ilk eleme adayı Özgür Tetik, ikinci eleme adayı Aleyna Kalaycıoğlu, üçüncü eleme adayı Avatar Atakan, dördüncü eleme adayı Merve Aydın olmuştu. Bu dört yarışmacı arasında kıyasıya bir mücadele verildi ve sonunda elenen isim belli oldu.

Her adımı olaydı... Survivor All Star'da beklenmedik veda! İddialı yarışmacı herkesten helallik istedi

Survivor'da eleme düellosu büyük bir heyecanla takip edildi. Eleme potasında yer alan Atakan, Aleyna, Özgür ve Merve Aydın şampiyonluk hayalleri için eleme düellosunda mücadele verdi.

Nefes kesen eleme düellosunun ilk turunda Merve Aydın ve Atakan potadan çıkarken, finale de Aleyna ve Özgür kaldı. Kadın ve erkek final düellosunda atışlarda rakibine yenilen isim Survivor 204 All Star'a veda etti.

NEFESLER TUTULDU

Üçüncü etapta Aleyna ve Özgür karşı karşıya geldi. Erkek ve kadın finalinin yaşandığı düelloda nefesler tutuldu. Atışlarda Özgür aldığı son sayı ile Aleyna'yı 5-0'lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla Survivor'dan elenen son yarışmacı Aleyna oldu. Adaya veda eden Aleyna son kez duygularını dile getirdi.

aleyna

'İSTANBUL'DAN ÇAĞIRILDIM'

Survivor'dan elenen Aleyna, "Bu sabah uyandığımda kimseye söylemedim ama dün gece kabus görmüştüm. Ve buraya geldiğimden beri ilk defa bu kadar kötü bir kabustu. İstanbul'dan çağırıldığıma dair bir kabus gördüm. Dedim ki bakalım bugün ne olacak sonuç. Onu düşünmemeye çalıştım ama her şeyde bir hayır vardır.

Belki şuanda bugün elenmem benim için çok hayırlı. Çünkü her düellomda Allah'ın diyorum hayırlıysa lütfen kalayım değilse de gideyim. Benim için bu sene güzel geçti. Genel olarak baktığımda evet üzüldüğüm çok şey oldu ama mutlu olduğum da çok şey oldu. Performans açısında istediğimi ilk haftalarda verememiştim ama son haftalarda açıldığımı biraz daha hissettim. Rakipler bütün All Star kadrosu çok güçlü çok hızlılar. Onlara yetişebilmek de benim için çok zordu. Dışarıdan bakıldığında da daha hızlı gel atamıyorlar v.s bunların hepsinin önemi olduğu bir seneydi benim için. Kalbini kırdığım birisi olduysa kusura bakmasın lütfen. Herkesten hakkını helal etmesini isterim benim de hakkım helal olsun. Benim için bugün bitti. Ama inanın üzgün değilim .

ALEYNA 2

Evet duygusalım büyük bir emek var benim için. Birçok şeyi durdurarak herkes gibi geldim. Döndüğümde beni neler bekliyor onu da merak ediyorum. Bu da aslında benim için hayatın bir sürprizi ve heyecanı. Çok mutluyum bu ailede olduğum için. Şuan veda vakti." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Kalaycıoğlu survivor all star
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