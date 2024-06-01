KULİS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler kulis
  2. 'Hepsi' yine karıştı! Yasemin Yürük'ten Gülçin Ergül’e sert sözler! 'Bazı gerçeklerin açığa çıkması...' Eren Bakırcı'dan destek gecikmedi

'Hepsi' yine karıştı! Yasemin Yürük'ten Gülçin Ergül’e sert sözler! 'Bazı gerçeklerin açığa çıkması...' Eren Bakırcı'dan destek gecikmedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.06.2024 08:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun 20. yıl konserinin iptal olmasının ardından Yasemin Yürük ve Gülçin Ergül'ün arasında büyük bir gerginlik yaşandı. Son olarak Yasemin Yürük yine açtı ağzını yumdu gözünü... Eren Bakırcı'dan destek gecikmedi.

'Hepsi' yine karıştı! Yasemin Yürük'ten Gülçin Ergül’e sert sözler! 'Bazı gerçeklerin açığa çıkması...' Eren Bakırcı'dan destek gecikmedi

2000'li yılların başında müzik sektörünü kasıp kavuran Hepsi grubu 2008 senesinde Gülçin Ergül'ün gruptan ayrılmasıyla dağılmıştı.

Gülçin'in gruptan ayrılmasının ardından üç kişi olarak bir süre daha devam eden Yasemin Yürük, Cemre Kemer ve Eren Bakıcı'nın dostlukları hep baki kaldı ama çok geçmeden "Hepsi" defteri kapandı.

Yasemin Yürük'ün 2022 yılında verdiği bir röportajda Hepsi'nin 20. yılına özel bir konser organizasyonu planı içinde olduklarını söylemesi herkesi heyecanlandırmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde Bu fikir Gülçin Ergül'e sorulmuş ve Ergül de verdiği röportajında "Kendi belgeselimizi yapmak ve satmak bana biraz megalomanca geliyor. Hayır diyebilmek hayatta önemli" demişti.

hepsiii

GERİLİM İYİCE TIRMANDI

Bu açıklamaların ardından adeta ipler koptu. Yürük, “Ne zaman Gülçin’in bir şarkısı çıksa Hepsi üzerinden bir PR yapıyor. Hepsi’yle ilgili PR yapmasın artık. Bu egoyla hiçbir şey olmaz” demiş Ergül ise 'Röportajın tek bir kelimesini okumamış... Sadece okları bana çevirmeye çalışmak ve hedefi değiştirmek... Ama şaşırmıyorum tabii ki üsluba ve tavra, tanıyorum ve doğru mesafede kalıyorum' demişti.

PAYLAŞIM

'BAZI GERÇEKLERİN AÇIĞA ÇIKMASINDAN...'

Yasemin Yürük'ten yine açıklama gecikmedi. Yürük 'Belgesel projesinin oldurulamamasının sebebi, bazı gerçeklerin açığa çıkmasından korku duyulması olabilir. Egoyu bırakıp hatalarımızla yüzleşmeliyiz, kimse geçmişinden kaçmamalı' dedi.

YORUM

EREN'DEN DESTEK GELDİ

Yürük'e ilk destek Eren Bakırcı'dan destek gecikmedi. Bakırcı, Yürük'ün bu paylaşımına 'Güzel kalplerimiz bir olsun Yasom' yorumunu yaptı.

5 ay önce boşanmıştı... Dördüncü kez evlendi 5 ay önce boşanmıştı... Dördüncü kez evlendi

Mynet Youtube

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beyaz tül elbisesiyle galada! "Filmdeki karakterimin masumiyetini..."Beyaz tül elbisesiyle galada! "Filmdeki karakterimin masumiyetini..."
Konuğun itirafı karşısında neye uğradığını şaşırdı! "Benim araba mı?"Konuğun itirafı karşısında neye uğradığını şaşırdı! "Benim araba mı?"
Ayrılık iddialarını duyunca paylaştı!Ayrılık iddialarını duyunca paylaştı!
Anahtar Kelimeler:
Hepsi grubu Gülçin Ergül Yasemin Yürük
İlginizi Kulis Çekebilir
"Karanlıktan Kaçış" filminin galasına tülden elbisesiyle katıldı! Seçimiyle gecenin yıldızı oldu

"Karanlıktan Kaçış" filminin galasına tülden elbisesiyle katıldı! Seçimiyle gecenin yıldızı oldu

Konuşanlar'da konuk arabaya sürttüğünü itiraf etti! Hasan Can Kaya neye uğradığını şaşırdı: "Benim araba mı?"

Konuşanlar'da konuk arabaya sürttüğünü itiraf etti! Hasan Can Kaya neye uğradığını şaşırdı: "Benim araba mı?"

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ayrılık iddialarına jet yanıt verdi! Kalpli paylaşım

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ayrılık iddialarına jet yanıt verdi! Kalpli paylaşım

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler bambaşka biri oldu! Değişimiyle şaşırttı

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler bambaşka biri oldu! Değişimiyle şaşırttı

Kızıl Goncalar 'paydos' dedi Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin ile tatile çıktı

Kızıl Goncalar 'paydos' dedi Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin ile tatile çıktı

Gözlerden uzakta yaşıyordu AVM'de ortaya çıktı! Müjde Ar son haliyle dikkat çekti

Gözlerden uzakta yaşıyordu AVM'de ortaya çıktı! Müjde Ar son haliyle dikkat çekti

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.