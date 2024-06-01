'Hepsi' yine karıştı! Yasemin Yürük'ten Gülçin Ergül’e sert sözler! 'Bazı gerçeklerin açığa çıkması...' Eren Bakırcı'dan destek gecikmedi

2000'li yılların başında müzik sektörünü kasıp kavuran Hepsi grubu 2008 senesinde Gülçin Ergül'ün gruptan ayrılmasıyla dağılmıştı.

Gülçin'in gruptan ayrılmasının ardından üç kişi olarak bir süre daha devam eden Yasemin Yürük, Cemre Kemer ve Eren Bakıcı'nın dostlukları hep baki kaldı ama çok geçmeden "Hepsi" defteri kapandı.

Yasemin Yürük'ün 2022 yılında verdiği bir röportajda Hepsi'nin 20. yılına özel bir konser organizasyonu planı içinde olduklarını söylemesi herkesi heyecanlandırmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde Bu fikir Gülçin Ergül'e sorulmuş ve Ergül de verdiği röportajında "Kendi belgeselimizi yapmak ve satmak bana biraz megalomanca geliyor. Hayır diyebilmek hayatta önemli" demişti.

GERİLİM İYİCE TIRMANDI

Bu açıklamaların ardından adeta ipler koptu. Yürük, “Ne zaman Gülçin’in bir şarkısı çıksa Hepsi üzerinden bir PR yapıyor. Hepsi’yle ilgili PR yapmasın artık. Bu egoyla hiçbir şey olmaz” demiş Ergül ise 'Röportajın tek bir kelimesini okumamış... Sadece okları bana çevirmeye çalışmak ve hedefi değiştirmek... Ama şaşırmıyorum tabii ki üsluba ve tavra, tanıyorum ve doğru mesafede kalıyorum' demişti.

'BAZI GERÇEKLERİN AÇIĞA ÇIKMASINDAN...'

Yasemin Yürük'ten yine açıklama gecikmedi. Yürük 'Belgesel projesinin oldurulamamasının sebebi, bazı gerçeklerin açığa çıkmasından korku duyulması olabilir. Egoyu bırakıp hatalarımızla yüzleşmeliyiz, kimse geçmişinden kaçmamalı' dedi.

EREN'DEN DESTEK GELDİ

Yürük'e ilk destek Eren Bakırcı'dan destek gecikmedi. Bakırcı, Yürük'ün bu paylaşımına 'Güzel kalplerimiz bir olsun Yasom' yorumunu yaptı.