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Hazar Ergüçlü "Bana hiç benzemeyen o kız" diyerek paylaştı! Sinem Kobal kendini tutamadı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.07.2024 13:54
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İnci Taneleri dizisiyle büyük beğeni toplayan Hazar Ergüçlü dizi sezon finali yapınca soluğu tatilde aldı. Pozlarını "Bana hiç benzemeyen o kız" diyerek paylaşan oyuncuya Sinem Kobal bakın ne dedi.

Hazar Ergüçlü "Bana hiç benzemeyen o kız" diyerek paylaştı! Sinem Kobal kendini tutamadı

Son dönemde başarılı performansı ve oyunculuğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiren Hazar Ergüçlü şu sıralar tatilde.

İnci Taneleri'nin Dilber'i sosyal medyadan da tatil karelerini paylaşıyor. Güzelliğiyle ve sade tarzıyla hayranlarından beğeni alan oyuncu yeni pozlarını paylaştı.

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Hazar Ergüçlü son pozlarına "Bana hiç benzemeyen o kız" notunu düştü. Mynet'te yer alan habere göre; güzel oyuncunun pozlarına beğeni yağdı.

Son dönemde ekranlardan uzak olan ama projelere değerlendiren Sinem Kobal ise arkadaşının pozlarını görünce kendini tutamadı.

Sinem Kobal Hazar Ergüçlü'ye "Binbir kız vardır içerisinde hepsi de çiçek" yazdı.


Express


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Hazar Ergüçlü
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