Hayatımıza 'Kimsenin gülmediği' adam olarak girdi... Özcan Özçelik yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

Televizyonda gündüz kuşağı programlarına katılıp stand up yapan Özcan Özçelik, komedileriyle değil esprilerine kimsenin gülmemesiyle tanınıyor.

Alişan ve Çağla Şıkel'in programında sergilediği performans, onu tüm Türkiye'nin tanımasını sağlamıştı.

Son hali merak edilen Özçelik'e YouTuber Testo Taylan, yıllar sonra ulaştı. YouTuber Özçelik'i buldu ve evinde ziyaret etti.

LİNÇ EDENLERE KIRGIN

Şimdilerde simitçilik yapan Özçelik, kızlarının eve destek olduğunu dile getiriyor. Özçelik, ayrıca yıllar önce kendisine gülmeyip linç edenlere ise çok kırgın olduğunu belirtti.

Özcan Özçelik'in son hali görenleri şaşırttı. Ünlü ismin dikkat çeken imajı da çok konuşulmayı başardı.







