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  2. Hayat Bilgisi'nin Pikaçu'su olarak hafızalara kazındı! Kerem Kupacı evleniyor

Hayat Bilgisi'nin Pikaçu'su olarak hafızalara kazındı! Kerem Kupacı evleniyor

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.07.2024 11:29
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Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Hayat Bilgisi dizisinde hayat verdiği 'Pikaçu Kerem' karakteri ile hafızalara kazınan Kerem Kupacı'dan müjdeli haber geldi. Kupacı yıllardır birlikte olduğu avukat sevgilisi Ece Ceylanlı ile bugün nikah masasına oturacak.

Hayat Bilgisi'nin Pikaçu'su olarak hafızalara kazındı! Kerem Kupacı evleniyor

Kuzenlerim, Hayat Bilgisi, Elveda Rumeli, Kırgın Çiçekler, Kalk Gidelim, Ben Bu Cihana Sığmazam ve son olarak Kısmet gibi birçok başarılı projede yer alan Kerem Kupacı'dan müjdeli haber geldi.

Muhabir Online'da yer alan habere göre, daha önce Selen Seyven ve Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşayan Kerem Kupacı, bir süredir avukat Ece Ceylanlı ile aşk yaşıyor.

kupacı kerem

NİKAH MASASINA OTURUYOR

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan ve sosyal medya hesabından da paylaşım yapmayı tercih etmeyen oyuncu, bugün İstanbul Sedef Adası'nda nikah masasına oturacak.

Kupacı'nın nasıl bir tören planladığı ve hangi ünlü isimlerin törene katılacağı da merak konusu.

Express


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Anahtar Kelimeler:
Kerem Kupacı hayat bilgisi
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