Hayat Bilgisi'nin Pikaçu'su olarak hafızalara kazındı! Kerem Kupacı evleniyor

Kuzenlerim, Hayat Bilgisi, Elveda Rumeli, Kırgın Çiçekler, Kalk Gidelim, Ben Bu Cihana Sığmazam ve son olarak Kısmet gibi birçok başarılı projede yer alan Kerem Kupacı'dan müjdeli haber geldi.

Muhabir Online'da yer alan habere göre, daha önce Selen Seyven ve Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşayan Kerem Kupacı, bir süredir avukat Ece Ceylanlı ile aşk yaşıyor.

NİKAH MASASINA OTURUYOR

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan ve sosyal medya hesabından da paylaşım yapmayı tercih etmeyen oyuncu, bugün İstanbul Sedef Adası'nda nikah masasına oturacak.

Kupacı'nın nasıl bir tören planladığı ve hangi ünlü isimlerin törene katılacağı da merak konusu.





