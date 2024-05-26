KULİS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler kulis
  2. Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı olarak hafızalara kazındı! Paşhan Yılmazel yıllara meydan okuyor

Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı olarak hafızalara kazındı! Paşhan Yılmazel yıllara meydan okuyor

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.05.2024 10:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı olarak hafızalara kazınan Paşhan Yılmazel uzun süredir ekranlardan uzakta. Gözlerden uzakta bir hayat yaşayan Paşhan Yılmazel'in son haline yorum yağdı. Bakın bir döneme damga vuran oyuncu artık ne iş yapıyor...

Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı olarak hafızalara kazındı! Paşhan Yılmazel yıllara meydan okuyor

Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu, Gökçe Bahadır, İpek Erdem ve Ümit Erdim gibi oyuncuların yer aldığı Hayat Bilgisi dizisi bir döneme damgasını vurmuştu. 'Hayat Bilgisi' dizisinde 'Barbie Gamze''den Ortega'ya pek çok karakter hafızalara kazındı.

Kimi gözlerden uzak olmayı seçti kimi yıldızı parlayan çok ünlü isimler arasına girdi. Kimi ise oyunculuğu bırakıp başka işlere yöneldi.

Bu isimlerden biri de Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel.

uyıuo

Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel'in değişimi kadar mesleği de dikkat çekiyor. Dizinin yayınlandığı dönem genç kızların sevgilisi haline gelen Paşhan Yılmazel halen yıllara meydan okuyor.

1

Pozlarıyla hayranlarından tam not alan ünlü isim artık yeni bir mesleğe de sahip. Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı artık yönetmenlik yapıyor.

2

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok konuşulan Cannes'da kim ne ödül aldı? Gece bir ilk yaşandıÇok konuşulan Cannes'da kim ne ödül aldı? Gece bir ilk yaşandı
O isim kocasına "şişman toraman" deyince...O isim kocasına "şişman toraman" deyince...
Ahmet Hakan köpek taklidi yapan Hatice'yi eleştirdi! Şarkıcıdan bomba yanıtAhmet Hakan köpek taklidi yapan Hatice'yi eleştirdi! Şarkıcıdan bomba yanıt
Anahtar Kelimeler:
Paşhan Yılmazel
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.