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Hasan Can Kaya'nın otomobiline bir bakan bir daha baktı! 20 milyon TL...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.05.2024 11:40
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Konuşanlar programıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan ve son dönemde Cem Yılmaz'a söylediği sözlerle dikkat çeken Hasan Can Kaya'nın pahalı otomobili bir kere daha gündem oldu.

Hasan Can Kaya'nın otomobiline bir bakan bir daha baktı! 20 milyon TL...

Konuşanlar ile büyük bir çıkış yakalayan Hasan Can Kaya ne yapsa olay oluyor. Son dönemde Cem Yılmaz ile polemiğe giren Hasan Can Kaya futbol oynarken sakatlık geçirmiş ve sık sık hastaneye giderken görüntülenmeye başlamıştı.

Fizik tedavi süreci devam eden Hasan Can Kaya'nın lüks aracı yeniden gündem oldu.

20 milyon TL'lik aracıyla dikkat çeken komedyenin aracına bir bakan bir daha baktı.

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Hasan Can Kaya ile ilgili Acun Ilıcalı'nın sözleri dikkat çekmişti.

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Ilıcalı "Hasan Can'ın işini 3 dakika seyrettikten sonra buluşmaya gittim. O günden beri de beraberiz. Hasan Can öyle teklifler aldı ki bahsedilen paraların normal matematikle içinden çıkamazsın. Biz Hasan Can'a 1 veriyorsak ona 4-5 teklif ettiler. Ne dedi biliyor musun? 'Ben Acun ağabey ile yürüyorum. Bu teklifleri de düşünmüyorum' dedi" demişti.


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Hasan Can Kaya
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