Hasan Can Kaya ile Konuşanlar programına katılan konuk İbrahim Tatlıses ile olan anısını anlattı! Stüdyo gülme krizine girdi

Konuşanlar programıyla izleyici karşısına çıkan Hasan Can Kaya yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla gündemden düşmüyor.

Her hafta farklı kişilerin katıldığı programda kahkaha tufanları kopuyor. Programın son bölümü de çok konuşuldu. Programa katılan Özcan adındaki konuk İbrahim Tatlıses ile olan anısını anlattı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Patronunun Urfalı olduğunu söyleyen konuk, İbrahim Tatlıses ile ilgili şunları belirtti:

"Benim artislerle olayım var. İbrahim Tatlıses eczaneye gelip çiğköfte yaptı. Geldi vallahi geldi. Benim patronum Urfalı köy ağası eczanesi var iki tane İbrahim Tatlıses de onun yanına geliyordu. Eczaneye gelip çifköfte yaptı. Çok güzel çiğköfte yapıyordu. Çifköfteyi yoğurduktan sonra tavana attı. Tutarsa olmuş, diyordu."

O ANLAR SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Hasan Can Kaya ise yanıt olarak şunları söyledi: "O biz de yoktu mesela o İbo'ya özgü olabilir."

EŞİ İLE İLGİLİ ANLATTIKLARI DA ÇOK KONUŞULDU!

Özcan'ın eşi ile ilgili söyledikleri de herkesi güldürdü. Konuk eşi ile ilgili "Çok iyi bir insan hakikaten çok iyi bir insan" dedikten özelliklerini saydı: "İyi bir ev annesidir, çok iyi yemekler yapar."

Bunu duyan Hasan Can Kaya hemen konuya dahil oldu. Kaya, "Sanki bir işletmeden memnun kalmış gibi bahsediyordun" deyince stüdyoda gülme tufanları koptu.







