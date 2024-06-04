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Hande Erçel sahneye çıkmakta zorlandı! Elbisesiyle zor anlar yaşarken gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.06.2024 08:20
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ELLE Style Awards 2024 ödül törenine Hande Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı beraber katılarak gündem oldu. Çiftin gergin hallerinin yanında Hande Erçel'in zor anları da geceye damga vurdu.

Hande Erçel sahneye çıkmakta zorlandı! Elbisesiyle zor anlar yaşarken gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Elle Style Awards ödül töreni her sene olduğu gibi yıldızlar geçidine sahne oldu. Ünlülerin akın ettiği gecede Hande Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı da vardı.

Geceye siyah seçimiyle damga vuran çiftin gergin hallerinin yanında tavırları da gündem oldu.

Gecede ödül alan Hande Erçel sahneye çıkmak isterken elbisesiyle zor anlar yaşadı.

Elle Style Awards Gecesi'nde 'Yılın Moda İş Birliği' ödülünü kazanan Hande Erçel, sahneye çıkarken elbisesi ayakkabısına takıldı. Hande Erçel'e elbisesiyle boğuşurken herkes izledi.

Erçel'e kimsenin yardım etmemesinin yanında gözler sevgilisi Hakan Sabancı'yı aradı.

Sosyal medyada da "Hakan nerede ya?" yorumları yapıldı.

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Hande Erçel
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