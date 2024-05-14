Hande Erçel önce haber verip sonra sinirleniyormuş... Gündem olan Bircan Bali iddiası

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla beraberinde gittikleri lüks tatilleriyle, giydiği pahalı kıyafetlerle ve muhabirlere verdiği tepkilerle adından söz ettiren Hande Erçel yine gündemde.

Son olarak Hande Erçel, müstakbel eltisi Nazlı Sabancı ile tatile çıkmış, tatil dönüşü havalimanında görüntülendiğinde ise gergin tavırları ile dikkat çekmişti.

"YALANDAN SİNİRİ VARDIR..."

Bircan Bali oyuncu hakkında söylediği sözlerle gündeme geldi. Bali'nin iddiasına göre muhabirlere haber veren her zaman Hande Erçel'in ekibi oluyormuş...



Bircan Bali "Hande her attığı adımı gitmeden yarım saat önce magazin basınına bildiriyor. 'Haberim yokmuş gibi çek panpa' diyen nadir ünlülerden... Herkesi arar, herkesi... Basın danışmanı arar uçaktan iniyoruz gelin! Kerem ile defalarca öyle çektik, Hakan'la ilk nasıl patladı biz nereden bileceğiz? Hande patlatır biz de gider çekeriz. Sonradan da sinirlenir, yalandan siniri vardır abla arama o zaman" diyerek her şeyi ifşa etti.







