KULİS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler kulis
  2. Hande Erçel önce haber verip sonra sinirleniyormuş... Gündem olan Bircan Bali iddiası

Hande Erçel önce haber verip sonra sinirleniyormuş... Gündem olan Bircan Bali iddiası

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
14.05.2024 07:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemde olan Hande Erçel tatil dönüşlerinde kameralara yansıyınca sinirleniyordu. Gergin tavırlarıyla gündeme gelen Erçel hakkında Bircan Bali'den bomba bir iddia geldi. Meğerse muhabirlere haber veren Hande Erçel kanadıymış... İşte o bomba iddia!

Hande Erçel önce haber verip sonra sinirleniyormuş... Gündem olan Bircan Bali iddiası

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla beraberinde gittikleri lüks tatilleriyle, giydiği pahalı kıyafetlerle ve muhabirlere verdiği tepkilerle adından söz ettiren Hande Erçel yine gündemde.

Son olarak Hande Erçel, müstakbel eltisi Nazlı Sabancı ile tatile çıkmış, tatil dönüşü havalimanında görüntülendiğinde ise gergin tavırları ile dikkat çekmişti.

hjkhk

Gökhan Özen estetikten sonra cinsel hayat itirafıyla gündemde! Gökhan Özen estetikten sonra cinsel hayat itirafıyla gündemde!

"YALANDAN SİNİRİ VARDIR..."

Bircan Bali oyuncu hakkında söylediği sözlerle gündeme geldi. Bali'nin iddiasına göre muhabirlere haber veren her zaman Hande Erçel'in ekibi oluyormuş...

tyry
Bircan Bali "Hande her attığı adımı gitmeden yarım saat önce magazin basınına bildiriyor. 'Haberim yokmuş gibi çek panpa' diyen nadir ünlülerden... Herkesi arar, herkesi... Basın danışmanı arar uçaktan iniyoruz gelin! Kerem ile defalarca öyle çektik, Hakan'la ilk nasıl patladı biz nereden bileceğiz? Hande patlatır biz de gider çekeriz. Sonradan da sinirlenir, yalandan siniri vardır abla arama o zaman" diyerek her şeyi ifşa etti.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocası başpehlivan olunca hemen paylaştı! "Her gecenin..."Kocası başpehlivan olunca hemen paylaştı! "Her gecenin..."
Suikast anı ilk kez ortaya çıktı: Bekledi, bekledi, tetiği çekti!Suikast anı ilk kez ortaya çıktı: Bekledi, bekledi, tetiği çekti!
Tayt açıklaması Fatih Altaylı'yı kızdırdı! Eski hallerini hatırlatıp...Tayt açıklaması Fatih Altaylı'yı kızdırdı! Eski hallerini hatırlatıp...
Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Zamansız şıklık! Lacoste kol saatlerinde indirim başladı

Zamansız şıklık! Lacoste kol saatlerinde indirim başladı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.