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Hande Erçel'in son 6 aydaki kazancı ağızları açık bıraktı! Markalar onu istiyor

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.06.2024 09:36
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Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Hande Erçel paraya para demiyor. Kıyafet markası ve mücevher markasının yüzü olan Hande Erçel'in 6 ayda kazandığı para dudak uçuklattı.

Hande Erçel'in son 6 aydaki kazancı ağızları açık bıraktı! Markalar onu istiyor

Son dönemde özel hayatı ve tarzıyla adından söz ettiren Hande Erçel, ünlü markaların ilgisini çekiyor.

Barış Arduç'la başrolü paylaşacağı Rüzgara Bırak filmi için okuma provalarına başlayan oyuncu kazancıyla gündemde.

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Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Erçel servetine servet ekliyor. Güzel oyuncu bu yılın ilk 6 ayında mayo markasından 10 milyon TL, deodorant reklamından 7 milyon TL, mücevher iş birliğinden ise 20 milyon TL kazandı.

Bu süreçte birçok festival ve etkinlikte de boy gösteren Erçel, her birinden 100 ila 150 bin dolar kazandı.

Erçel'in son 6 ayda 40 milyon TL kazandığı ortaya çıktı.

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Hande Erçel
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