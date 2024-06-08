Haluk Levent duyurdu! Teknik direktör yardımcısı oldu: İşte anlaştığı takım

6 Şubat depremleri sonrasında her zaman Hatay’ın yanında olan Haluk Levent'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım gündem oldu. Levent paylaşımında Hatayspor Teknik Direktör Yardımcısı olduğunu açıkladı.

"ANLAŞTIM"

Levent paylaşımında şunları ifade etti:

"Hatayspor teknik direktörü Özhan Pulat ile anlaştım. Artık teknik direktör yardımcısıyım. Para almicam. Görevim her maçtan önce futbolculara telefonla görüntülü bağlanıp şarkı söyleyip ardından “haydi çocuklar” diyerek motive etmek. Sabırsızca bekliyorum."

Hatayspor teknik direktörü Özhan Pulat ile anlaştım.

Artık teknik direktör yardımcısıyım.

Para almicam.😊

Görevim her maçtan önce futbolculara telefonla görüntülü bağlanıp

şarkı söyleyip ardından “haydi çocuklar” diyerek motive etmek😊

Sabırsızca bekliyorum.😊@Hatayspor_FK pic.twitter.com/JqeuoRUoAS — Haluk Levent (@haluklevent) June 8, 2024







