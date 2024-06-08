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Haluk Levent duyurdu! Teknik direktör yardımcısı oldu: İşte anlaştığı takım

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
08.06.2024 19:38
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Şarkıcı Haluk Levent sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Hatayspor Teknik Direktör Yardımcısı olduğunu açıkladı. Levent aldığı kararı "Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat ile anlaştım" diyerek duyurdu.

Haluk Levent duyurdu! Teknik direktör yardımcısı oldu: İşte anlaştığı takım

6 Şubat depremleri sonrasında her zaman Hatay’ın yanında olan Haluk Levent'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım gündem oldu. Levent paylaşımında Hatayspor Teknik Direktör Yardımcısı olduğunu açıkladı.

"ANLAŞTIM"

Levent paylaşımında şunları ifade etti:

"Hatayspor teknik direktörü Özhan Pulat ile anlaştım. Artık teknik direktör yardımcısıyım. Para almicam. Görevim her maçtan önce futbolculara telefonla görüntülü bağlanıp şarkı söyleyip ardından “haydi çocuklar” diyerek motive etmek. Sabırsızca bekliyorum."


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Anahtar Kelimeler:
Hatayspor Haluk Levent futbol
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