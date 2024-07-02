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  2. Gülsim Ali ve Görkem Sevindik başrolde! Setten gelen pozlar heyecanlandırdı

Gülsim Ali ve Görkem Sevindik başrolde! Setten gelen pozlar heyecanlandırdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.07.2024 14:53
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Gönül Dağı ile yıldızı parlayan oyuncusu Gülsim Ali Kurtlar Vadisi'nin sevilen oyuncusu Görkem Sevindik ile başrolü paylaşacak. 'Geçmişin Kokusu' filminin setinden kareler iki oyuncunun fanlarını heyecanlandırdı.

Gülsim Ali ve Görkem Sevindik başrolde! Setten gelen pozlar heyecanlandırdı

Gönül Dağı dizisinde boy göstererek büyük bir hayran kitlesi elde eden Gülsim Ali İlhan yeni projesi için yoğun tempoya girdi.

Gülsim Ali; Kurtlar Vadisi, Ramo, Ateş Kuşları gibi projelerde yer alan Görkem Sevindik ile başrolü paylaşacak.

“Gelecek bazen geçmişte saklıdır” sloganıyla ekranlara gelmeye hazırlanan 'Geçmişin Kokusu' filmi sete çıktı. "Elina" karakterine hayat verecek olan Gülsim Ali ve "Salih" rolünde merak uyandıran Sevindik'ten set pozu geldi.

Ekran Alıntısı

İkilinin hayranları set pozlarına beğeni yağdırırken "Çok heyecanlı" yorumlarında da bulundu.

TU

GEÇMİŞİN KOKUSU KONUSU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; tarihi drama türündeki film, Yugoslavya'nın dağıldığı sırada Makedonya'da geçen imkansız bir aşk öyküsünü konu alıyor. Filmin başrollerinde Gülsim Ali İlhan, Görkem Sevindik ve Emir Benderlioğlu yer alıyor.


Express


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