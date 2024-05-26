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  2. Güldür Güldür'e dönüyor! Onur Buldu'nun öğretmen eşine yorum yağdı: Çok güzel

Güldür Güldür'e dönüyor! Onur Buldu'nun öğretmen eşine yorum yağdı: Çok güzel

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.05.2024 11:15
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Güldür Güldür Show ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Onur Buldu programdan ayrılmıştı. Onur Buldu yeniden Güldür Güldür'e döneceğini açıklayınca gündem oldu. Başarılı oyuncu sosyal medyadan öğretmen eşini paylaşınca beğeni topladı.

Güldür Güldür'e dönüyor! Onur Buldu'nun öğretmen eşine yorum yağdı: Çok güzel

Güldür Güldür'ün Bilal'i olarak hafızalara kazınan oyuncu Onur Buldu programı yeni projeler için bırakınca sevenlerini üzmüştü.

Ancak Buldu geçtiğimiz günlerde Güldür Güldür Show'un yeni sezonunda yer alacağını açıklayınca hayranlarını sevindirdi. Onur Buldu açıklamasıyla gündem olunca sosyal medyadaki pozları da gündeme geldi.

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2020'de öğretmen Duygu Kozoğlu ile sessiz sedasız nikah masasına oturan Buldu eşini gözlerden uzak tutuyor.

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Gözlerden uzak tuttuğu eşini zaman zaman sosyal medyadan paylaşan Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu'ya yorumlar gecikmedi.

Başarılı oyuncunun öğretmen eşine "Eşiniz ne güzel", "Duru bir güzellik", "Ne tatlı aile" yorumları yağdı.


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Güldür Güldür Onur Buldu
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