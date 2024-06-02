Gözlerden uzakta yaşıyordu! Meral Kaplan, Arka Sokaklar'da ortaya çıktı

Sevda Çiçeği isimli dizide Nazan, Yağmurdan Sonra isimli dizide Gülçin, Adab-ı Muaşeret isimli filmde Yeliz karakterine hayat veren ve En En Son Babalar Duyar, Ateşten Kağıtlar, Gecekondu gibi dizi ve filmlerde rol alan Meral Kaplan bir süredir ekranlardan uzakta.

Meral Kaplan ve iş adamı Erhan Kiani 2011 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin 2015 yılında kızları dünyaya gelmişti. Kaplan ve Kiani, 2018 yılında şiddetli geçimsizlikten mahkemelik olmuş ve boşanma kararı almıştı.

Zor günleri geride bırakan ve gözlerden uzak bir hayat yaşayan Meral Kaplan Müfettiş Müge rolüyle Arka Sokaklar'a dahil oldu.



Uzun bir süre televizyon ekranlarına ara veren ünlü oyuncu Meral Kaplan, "Arka Sokaklar" dizisi ile yeniden setlere geri döndü.

Meral Kaplan'ı görenler "Resmen gençleşmiş kadın" yorumlarında bulundu.





