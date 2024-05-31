Gözlerden uzakta yaşıyordu AVM'de ortaya çıktı! Müjde Ar son haliyle dikkat çekti

"Fahriye Abla", "Adı Vasfiye", "Ah Belinda", "Arabesk" gibi efsane filmlerle hafızalara kazınan Müjde Ar şimdilerde gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.

Bir döneme damga vuran Müjde Ar son olarak İstinye Park'ta görüntülendi. Öğle yemeği için geldiği AVM’de hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan usta oyuncu, sevenlerinin fotoğraf isteklerini kırmayıp tek tek fotoğraf çekildi.

CANNES YORUMU DİKKAT ÇEKTİ

SnobMagazin'in haberine göre; Cannes'a giden Türk oyuncuların kıyafetlerinin gündem olması hakkındaki soruları yanıtlayan Müjde Ar, "Ben gençlerimizi çok seviyorum. İnandıkları şeyin peşinden gitsinler. Eleştirebilir miyim, beğenilir miyim? diye düşünmesinler. Bunlar her zaman olacak şeyler, biraz daha hoşgörülü olmak lazım" dedi.

Müjde Ar'ın son görüntüsü de sosyal medyada gündem oldu. 69 yaşında olan Yeşilçam'ın güzel oyuncusuna "Yıllara meydan okuyor", "Ne kadar güzel", "Müjde Ar bir şey mi yaptırmış çok genç" yorumları yağdı.







