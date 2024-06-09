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  2. Gamze Özçelik ve Reshad Strik evlendi! Hem gelinliği hem de eşi gündem oldu

Gamze Özçelik ve Reshad Strik evlendi! Hem gelinliği hem de eşi gündem oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.06.2024 07:56
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Arka Sokaklar dizisi ile tanınan ve ekranları bırakıp maneviyata yönelen Gamze Özçelik, Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile evlendi. Reshad Strik sosyal medyada gündem oldu.

Bir dönem çok gündemde olan ve daha sonra ekrandan uzaklaşarak maneviyata yönelen Gamze Özçelik özel hayatıyla gündemde.

Uğur Pektaş ile yaşadığı evlilikle de bilinen Özçelik uzun süredir gözlerden uzakta bir yardım derneğinde görev alıyor.

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Özçelik Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile evlendi. 1981 Avustralya doğumlu Reshad Strik, aralarında Filinta ve Diriliş Ertuğrul'un da olduğu Türk yapımlarında almıştı.

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Gamze Özçelik ve Reshad Strik düğününden kareler sosyal medyaya düşününce çift sosyal medyada gündem oldu. İşte yapılan bazı yorumlar:


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Gamze Özçelik
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