Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un evine icra geldi! Lüks saatler sahte çıktı

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un evine icra geldiği iddiası gündemde. Lüks aracı, araç sahibinden vekalet alarak başka bir kişiye satan Tuğçe Tayfur’un eşi Muhammet Aydın, aracın bedeli olan tutardan geriye kalan 675 bin TL’yi araç sahibine ödemedi.

JANDARMA DEVREYE GİRDİ

Araç karşılığı verdiği senetler sahte çıkan Aydın'ın, aramalara cevap vermediği öne sürüldü. Alacaklılarıyla mahkemelik olan Aydın ve Tayfur’un Zekeriyaköy'deki evine icra geldiği belirtildi. Birkaç hafta önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren Tuğçe Tayfur, karşısında icra memurlarını görünce büyük şok yaşadı.

Tayfur'un, icra memurlarının eve girmesine izin vermeyince devreye jandarmanın girdiği iddia edildi.

LÜKS SAATLER SAHTE ÇIKTI

Tuğçe Tayfur’un evden ayrılmasının ardından jandarma ve icra memurları evde işlem yaptı. Evde bulunan ve kendilerine ait olan lüks marka saatlerin de eksper tarafından incelenerek sahte olduğu öğrenildi.

Muhammet Aydın'ın alacaklılarının, Tuğçe Tayfur'un annesi Necla Nazır'a yazdıkları mesajlarda kısa sürede gündem oldu.

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, "Ben tatildeyim, annem evde. Öyle bir şey olsaydı haberim olurdu" sözleriyle icra iddiasını yalanladı.







