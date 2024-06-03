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Fatih Terim'in kızı Buse Terim yine rüküş bulundu! "Bu kadar kötü bir kombin" yorumuna yanıt

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.06.2024 10:03
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Fatih Terim'in fenomen kızı Buse Terim ne giyse olay oluyor. Bir süre önce iş insanı Volkan Bahçekapılı'dan boşanan Buse Terim kombiniyle yine rüküş bulundu gelen olumsuz yorumları ise tepkisiz bırakmadı.

Fatih Terim'in kızı Buse Terim yine rüküş bulundu! "Bu kadar kötü bir kombin" yorumuna yanıt

Fatih Terim'in kızı Buse Terim hem özel hayatıyla hem de paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz aylarda Volkan Bahçekapılı ile 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Buse Terim paylaşımlarına devam ediyor.

Giydiği kıyafetlerle sık sık adından söz ettiren ve beğenilmeyen Buse Terim sarı mini etek ve siyah ceketiyle poz verdi.

Çok açık sözlü! Önce fantezi itirafı yaptı ardından... Çok açık sözlü! Önce fantezi itirafı yaptı ardından...

Ancak Buse Terim'in bu kombini de beğenilmedi. Fatih Terim'in kızına sosyal medyada pek çok olumsuz yorum geldi.

vuse
Bir takipçi ise "Bu kadar kötü bir kombin için çok uğraştınız mı?" yazdı. Terim ise bu yorumu biraz da ti'ye alarak "Yok hayır bir 10 dakika sürdü" yanıtını verdi.

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