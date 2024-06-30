Fatih Altaylı resmen hissetmiş! Meryem Uzerli'nin Hülya Avşar'a katılacağını duyunca...

Hülya Avşar'ın konuğu olan Meryem Uzerli gündemde. Avşar güzel oyuncuya özel hayatı üzerinden sorduğu sorularla tepki çekti. Ru dizisi ile adından söz ettiren Meryem Uzerli programı gereği aynı gün pek çok röportaja gitti.

Fatih Altaylı kendisinden sonra güzel oyuncunun Hülya Avşar'a katılacağını duyunca kendini tutamadı. Altaylı'nın sözlerini duyanlar "Adam resmen hissetmiş", "Kadının başına gelecekleri önceden görmüş" dedi.

"Televizyonda göründüğünden 20 kat falan daha güzel ve 15 yaş daha gençsin" diyen Fatih Altaylı devamında ise "Benden sonra Hülya Avşar’a gideceksin, kıskançlıktan çatlayacak seni görünce" diyerek gündem oldu.

Uzerli ise "Yok ya!" diyerek şaşırdı.





