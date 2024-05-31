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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı? İddialardan sonra ortaya çıktı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
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Son günlerde Yargı dizisiyle gündemde olan Pınar Deniz'in özel hayatı da konuşuluyor. Pınar Deniz'in bir süredir beraber olduğu Kaan Yıldırım ile ayrıldığı iddiası gündemdeydi. İşte gündemdeki iddialar...

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı? İddialardan sonra ortaya çıktı

Yargı dizisinde Ceylin rolüne hayat veren Pınar Deniz bir süredir Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor.

Evlenecekleri iddialarıyla gündeme gelen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım şu sıralar ayrılık haberleriyle gündemde.

"Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ayrıldı" haberleri gündeme bomba gibi düştü.

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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ise bu iddialara henüz bir yanıt vermedi. 2. Sayfa'da yer alan habere göre ise Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz’in birlikte tatile çıktığı, ilişkilerinde her şeyin yolunda olduğu öğrenildi.

O YANITI ÇOK KONUŞULDU

Evlilik teklifi aldığı gün, yani kendisinin de ilan ettiği üzere 6 Ağustos 2023 tarihi için "sana ne ifade ediyor?" sorusu sorulan Pınar Deniz, "Ne ifade etmeli? Ben şu an bulamadım" diyerek cevap vermişti.


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Anahtar Kelimeler:
Pınar Deniz
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