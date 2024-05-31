Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı? İddialardan sonra ortaya çıktı

Yargı dizisinde Ceylin rolüne hayat veren Pınar Deniz bir süredir Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor.

Evlenecekleri iddialarıyla gündeme gelen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım şu sıralar ayrılık haberleriyle gündemde.

"Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ayrıldı" haberleri gündeme bomba gibi düştü.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ise bu iddialara henüz bir yanıt vermedi. 2. Sayfa'da yer alan habere göre ise Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz’in birlikte tatile çıktığı, ilişkilerinde her şeyin yolunda olduğu öğrenildi.

O YANITI ÇOK KONUŞULDU

Evlilik teklifi aldığı gün, yani kendisinin de ilan ettiği üzere 6 Ağustos 2023 tarihi için "sana ne ifade ediyor?" sorusu sorulan Pınar Deniz, "Ne ifade etmeli? Ben şu an bulamadım" diyerek cevap vermişti.







