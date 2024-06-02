Etiyopya'dan yıllar önce evlat edinmişti! Esra Akkaya'nın oğlu Can mezun oldu

Mahallenin Muhtarları dizisiyle hafızalara kazınan Esra Akkaya yıllar önce Etiyopya'dan evlat edinmişti. Evlat edindiği oğlu Can Alex ile gözlerden uzak bir hayat süren oyuncu zaman zaman sosyal medyada paylaşımlar yapıyor.

Esra Akkaya son olarak oğlu Can'ın mezuniyetinden pozlarına sayfasında yer verdi.

Oyuncu oğlunun son halini paylaşarak "Canım oğlum mezun oldu… Nice mutlu günleri beraber yaşamak dileğiyle" dedi.

YILLAR ÖNCE İLK KARŞILAŞMALARINI ANLATMIŞTI

Esra Akkaya yıllar önce Ayşe Arman'a oğluyla tanışmasını şu sözlerle anlatmıştı:

"11 Ekim 2013’te Altın Portakal’da ödül verecektim. O gün benim için milat, çünkü ikizlerden sonraki gebeliğim o gün son buldu. Harun’a,'Artık yola çıkabilir miyiz' diye sordum, evlat edinme prosedürünü kastederek, o da 'Evet' dedi. O sırada içime Afrika fikri düştü. Hemen bakanlığı aradık, sorduk, böyle bir şey mümkün mü diye... Oradaki memur, sağolsun dedi ki, 'bir aile var, bir yıldır uğraşıyorlar, bir yol buldular.' Demeyebilirdi. Ama dedi. Ve numaramızı o aileye verdi, onlar da aradı.



Yuvaya dedik ki, 'Burada bizim için bir hediye var mı?' Onlar da dediler ki, 'Önerebileceğimiz bir kız çocuğumuz var!' İki aylık bir bebek. Onu kucağıma aldım. Çok tatlı bir şeydi ama benim çocuğum değildi! Harun da aynı şekilde hissetti. İçimiz acıdı ama durum buydu.

"RUHUM ONU BİLİYORDU"

Tam çıktık yuvadan, Harun dedi ki, 'Esra odaya bir kez daha girip bakar mısın?' Tekrar girdim. Köşede bir bebek fark ettim, el kadar bir şey, poposu yukarıda yatıyor. Uyuyor diye kıyamıyorum ama şöyle baktım ve gamzesini gördüm. Birden gözlerini açtı. Göz göze geldik. O kadar tanıdık bir bakıştı ki... Ruhum onu biliyordu. Ve sonunda biz kavuşmuştuk! Avazım çıktığı kadar bağırdım. 'Harun, gel oğlumuz burada, koş!' Can’ı kucağına aldı Harun, Can kafasını Harun’un göğsüne koydu, öyle huzur içinde durdu ki orada. Üçümüz de biliyorduk, biz sonunda buluşmuştuk."







