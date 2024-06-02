KULİS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler kulis
  2. Etiyopya'dan yıllar önce evlat edinmişti! Esra Akkaya'nın oğlu Can mezun oldu

Etiyopya'dan yıllar önce evlat edinmişti! Esra Akkaya'nın oğlu Can mezun oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.06.2024 13:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Masumlar Apartmanı'nda rol alan Esra Akkaya yıllar önce şahane bir hareket yaparak Etiyopya'dan evlat edinmişti. Ünlü oyuncunun oğlu Can Alex kocaman oldu. Oyuncu oğlunun mezuniyetinden paylaştı

Etiyopya'dan yıllar önce evlat edinmişti! Esra Akkaya'nın oğlu Can mezun oldu

Mahallenin Muhtarları dizisiyle hafızalara kazınan Esra Akkaya yıllar önce Etiyopya'dan evlat edinmişti. Evlat edindiği oğlu Can Alex ile gözlerden uzak bir hayat süren oyuncu zaman zaman sosyal medyada paylaşımlar yapıyor.

Esra Akkaya son olarak oğlu Can'ın mezuniyetinden pozlarına sayfasında yer verdi.

Oyuncu oğlunun son halini paylaşarak "Canım oğlum mezun oldu… Nice mutlu günleri beraber yaşamak dileğiyle" dedi.

1

Kısacık saçlarını pembeye boyattı! İşte yeni imajı Kısacık saçlarını pembeye boyattı! İşte yeni imajı

YILLAR ÖNCE İLK KARŞILAŞMALARINI ANLATMIŞTI

Esra Akkaya yıllar önce Ayşe Arman'a oğluyla tanışmasını şu sözlerle anlatmıştı:

"11 Ekim 2013’te Altın Portakal’da ödül verecektim. O gün benim için milat, çünkü ikizlerden sonraki gebeliğim o gün son buldu. Harun’a,'Artık yola çıkabilir miyiz' diye sordum, evlat edinme prosedürünü kastederek, o da 'Evet' dedi. O sırada içime Afrika fikri düştü. Hemen bakanlığı aradık, sorduk, böyle bir şey mümkün mü diye... Oradaki memur, sağolsun dedi ki, 'bir aile var, bir yıldır uğraşıyorlar, bir yol buldular.' Demeyebilirdi. Ama dedi. Ve numaramızı o aileye verdi, onlar da aradı.

2
Yuvaya dedik ki, 'Burada bizim için bir hediye var mı?' Onlar da dediler ki, 'Önerebileceğimiz bir kız çocuğumuz var!' İki aylık bir bebek. Onu kucağıma aldım. Çok tatlı bir şeydi ama benim çocuğum değildi! Harun da aynı şekilde hissetti. İçimiz acıdı ama durum buydu.

"RUHUM ONU BİLİYORDU"

Tam çıktık yuvadan, Harun dedi ki, 'Esra odaya bir kez daha girip bakar mısın?' Tekrar girdim. Köşede bir bebek fark ettim, el kadar bir şey, poposu yukarıda yatıyor. Uyuyor diye kıyamıyorum ama şöyle baktım ve gamzesini gördüm. Birden gözlerini açtı. Göz göze geldik. O kadar tanıdık bir bakıştı ki... Ruhum onu biliyordu. Ve sonunda biz kavuşmuştuk! Avazım çıktığı kadar bağırdım. 'Harun, gel oğlumuz burada, koş!' Can’ı kucağına aldı Harun, Can kafasını Harun’un göğsüne koydu, öyle huzur içinde durdu ki orada. Üçümüz de biliyorduk, biz sonunda buluşmuştuk."


Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya yıkıldı! Özel hayat sorusuna bakın ne yanıt verdilerSosyal medya yıkıldı! Özel hayat sorusuna bakın ne yanıt verdiler
Meral Kaplan, Arka Sokaklar'da ortaya çıktıMeral Kaplan, Arka Sokaklar'da ortaya çıktı
Kocasının sözleri kızdırdı! Tepkisi gündem olduKocasının sözleri kızdırdı! Tepkisi gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
Esra Akkaya
İlginizi Kulis Çekebilir
Kızıl Goncalar’ın Cüneyd’i Mert Yazıcıoğlu ve Hadise gündemde! Açıklamalar peş peşe geldi

Kızıl Goncalar’ın Cüneyd’i Mert Yazıcıoğlu ve Hadise gündemde! Açıklamalar peş peşe geldi

Gözlerden uzakta yaşıyordu! Meral Kaplan, Arka Sokaklar'da ortaya çıktı

Gözlerden uzakta yaşıyordu! Meral Kaplan, Arka Sokaklar'da ortaya çıktı

Boşanma iddiaları vardı! Anıl Altan'ın sözleri Pelin Akil'i sinirlendirdi! Tepkisi dikkat çekti

Boşanma iddiaları vardı! Anıl Altan'ın sözleri Pelin Akil'i sinirlendirdi! Tepkisi dikkat çekti

Defne Samyeli 'Refah' yanıtıyla tepki çekmişti! Gündem olunca yanıt verdi: Beni linçleyenlere...

Defne Samyeli 'Refah' yanıtıyla tepki çekmişti! Gündem olunca yanıt verdi: Beni linçleyenlere...

Serenay Sarıkaya'nın eski aşkları Çağatay Ulusoy ve Kerem Bürsin ile tanıştı! "Çok sevdim"

Serenay Sarıkaya'nın eski aşkları Çağatay Ulusoy ve Kerem Bürsin ile tanıştı! "Çok sevdim"

Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez uzun zaman sonra görüntülendi! Yurt dışında yaşıyor

Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez uzun zaman sonra görüntülendi! Yurt dışında yaşıyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.