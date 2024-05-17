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Etimesgut Belediyesi Başkan'ı Erdal Beşikçioğlu, Melek Mosso konserinde kurtlarını döktü!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
17.05.2024 21:56
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Ankara'da 19 Mayıs kapsamında konser programları belli oldu. Etimesgut Belediyesi Melek Mosso'yu hayranları ile buluşturdu. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Melek Mosso konserinde dans etti. O anlar kameraya yansıdı.

Etimesgut Belediyesi Başkan'ı Erdal Beşikçioğlu, Melek Mosso konserinde kurtlarını döktü!

19 Mayıs haftasına özel olarak Ankara'da düzenlenen konser programları hız kesmeden devam ediyor. Etimesgut Belediyesi ‘Gençlik Ateşi’nin yakılacağını duyururken Melek Mosso'nun ilçede konser vereceğini ifade etmişti.

ANKARA'DA MELEK MOSSO RÜZGARI ESTİ!

Etimesgut Belediyesi tarafından yapılan duyuru ile ilçede Melek Mosso konserinin yapılacağı duyurmuştu. Etimesgut Belediyesi konsere ilişkin yaptığı açıklamada ‘’Gençlik ateşini Etimesgut’tan yakmaya başlıyoruz! Tüm halkımız davetlidir.' ifadeleri ile davette bulunurken Melek Mosso konseri de bugün gerçekleşti. Ankara'da Melek Mosso rüzgarı esti.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU DANS ETTİ!

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Melek Mosso konserinde dans etti.

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Melek Mosso'nun 'Hayatım Kaymış' şarkısında kurtlarını döken Beşikçioğlu'nun eğlendiği anlar kameralara yansıdı. İşte o anlar...

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Ankara Etimesgut Melek Mosso
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