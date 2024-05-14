Eşi ve oğlu yer gösterdi... Ceset Müge Anlı canlı yayınında battaniyeye sarılı halde bulundu! İtirafları kan dondurdu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki cinayet itirafı tüm Türkiye'yi şoke etti. Muğla Seydikemer'de oturan 3 çocuk babası Şaban Ataş 22 Mart'ta gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. Ataş'ın hayatından endişe eden ailesi, kayıp başvurusu yaptı.

Ataş'ın bulunması için aile üyeleri Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı ve ünlü sunucudan yardım istedi. Şaban Ataş'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut, canlı yayın çıkışında Müge Anlı'ya kan donduran cinayetin tüm detaylarını anlattı.

CİNAYET İTİRAFI ŞOKE ETTİ

"Kocam Şaban'ı en yakın arkadaşı olan sevgilim öldürdü" diyen Emine Karabulut, "Olay günü kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu" ifadelerini kullandı.

Karabulut'un ifadesinden yola çıkan polis, Sarıyer mevkisine gittiğinde üzeri taşlarla kapatılmış halde bir erkek cesedine ulaştı. Canlı yayında bulunan ceset herkesi şoke etti. Programdaki o anlar ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

'VİCDAN AZABINDAN DURAMIYORUM...'

Emine Karabulut, cinayetin ayrıntılarını ise tek tek anlattı. Olay günü kocasının cesedinin taşınmasına oğlunun da yardım ettiğini söyleyen Karabulut, şu ifadeleri kullandı:

'Ben vicdan azabından duramıyorum. O gün kahvaltı yaptık Şaban bana WİFİ'nin fişini sordu bulamamıştım. Hakaret etti nereye koyduğunu ne yaptığını bilmiyorsun dedi. Burhanettin de dayanamadı arkasından vurdu.' dedi.









