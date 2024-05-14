KULİS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler kulis
  2. Eşi ve oğlu yer gösterdi... Ceset Müge Anlı canlı yayınında battaniyeye sarılı halde bulundu! İtirafları kan dondurdu

Eşi ve oğlu yer gösterdi... Ceset Müge Anlı canlı yayınında battaniyeye sarılı halde bulundu! İtirafları kan dondurdu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.05.2024 12:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da 22 Mart tarihinde ortadan kaybolan Şaban Ataş'ın korkunç bir cinayete kurban gittiği Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıktı. Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut, "Kocamı en yakın arkadaşı, benim de sevgilim olan Burhanettin öldürdü" itirafı sonrası canlı yayında ceset bulundu.

Eşi ve oğlu yer gösterdi... Ceset Müge Anlı canlı yayınında battaniyeye sarılı halde bulundu! İtirafları kan dondurdu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki cinayet itirafı tüm Türkiye'yi şoke etti. Muğla Seydikemer'de oturan 3 çocuk babası Şaban Ataş 22 Mart'ta gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. Ataş'ın hayatından endişe eden ailesi, kayıp başvurusu yaptı.

Ataş'ın bulunması için aile üyeleri Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı ve ünlü sunucudan yardım istedi. Şaban Ataş'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut, canlı yayın çıkışında Müge Anlı'ya kan donduran cinayetin tüm detaylarını anlattı.

eşi

CİNAYET İTİRAFI ŞOKE ETTİ

"Kocam Şaban'ı en yakın arkadaşı olan sevgilim öldürdü" diyen Emine Karabulut, "Olay günü kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu" ifadelerini kullandı.

müge anlı 0

Karabulut'un ifadesinden yola çıkan polis, Sarıyer mevkisine gittiğinde üzeri taşlarla kapatılmış halde bir erkek cesedine ulaştı. Canlı yayında bulunan ceset herkesi şoke etti. Programdaki o anlar ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

müge anlı 222

'VİCDAN AZABINDAN DURAMIYORUM...'

Emine Karabulut, cinayetin ayrıntılarını ise tek tek anlattı. Olay günü kocasının cesedinin taşınmasına oğlunun da yardım ettiğini söyleyen Karabulut, şu ifadeleri kullandı:

müge anlı 333

'Ben vicdan azabından duramıyorum. O gün kahvaltı yaptık Şaban bana WİFİ'nin fişini sordu bulamamıştım. Hakaret etti nereye koyduğunu ne yaptığını bilmiyorsun dedi. Burhanettin de dayanamadı arkasından vurdu.' dedi.

müge anlı 666

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avrupa’da nükleer gerilim! Putin’in son hamlesi korkuttu: 'En yüksek risk'Avrupa’da nükleer gerilim! Putin’in son hamlesi korkuttu: 'En yüksek risk'
Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde gözler menüdeydi! Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde gözler menüdeydi!
Deprem uyarıları Görür'ü isyan ettirdi! "Bizim burada bir Japon var..."Deprem uyarıları Görür'ü isyan ettirdi! "Bizim burada bir Japon var..."
Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.