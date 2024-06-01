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Erkan Petekkaya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yardım çağrısı! 'Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
01.06.2024 21:19
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Oyuncu Erkan Petekkaya, Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek mahallesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu. "Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor" diyen Petekkaya, "Göcek ülkemizin cenneti, gözbebeğidir. Bizim gözbebeğimize bazı firmalar MUÇEV vasıtasıyla kiralayıp Göcek'teki yerlileri, gerçek toprak sahiplerini çeşitli katakullilerle kandırmaya çalışıp ve ellerindeki bütün serveti, sevgilerini, memleketlerine duydukları saygıyı, hepsini bu şirket yok etmiştir" dedi.

Erkan Petekkaya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yardım çağrısı! 'Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor'

Oyuncu Erkan Petekkaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek mahallesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yardım çağrısında bulundu.

"SİZİN BİLMEDİĞİNİZ ŞEYLER DÖNÜYOR"

Paylaşımında Petekkaya şunları ifade etti:

"Sn. Cumhurbaşkanım. Eminiz ki ülkemiz içerisinde boğuştuğunuz birçok sorun var. Ama Göcek ülkemizin cenneti, gözbebeğidir. Bizim gözbebeğimize bazı firmalar MUÇEV vasıtasıyla kiralayıp Göcek'teki yerlileri, gerçek toprak sahiplerini çeşitli katakullilerle kandırmaya çalışıp ve ellerindeki bütün serveti, sevgilerini, memleketlerine duydukları saygıyı, hepsini bu şirket yok etmiştir.

Adım Erkan Petekkaya. 20 yıldır Göcek'teyim. Bu sahildeki teknecilerin ve buradaki gerçek sahiplerin haklı olduğuna inanıyorum. Onlar adına sizden yardım rica ediyorum. Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor. Son olarak Sn. Cumhurbaşkanım, Göcek'teki tüm tekne sahiplerinin, buranın gerçek sahiplerinin, bu insanların olduğuna inanıyorum. Sizden onlar adına yardım rica ediyorum. Amerikalıların Kızılderililere yaptıklarını şimdi burada yapıyorlar. Saygılarımla."

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Recep Tayyip Erdoğan Erkan Petekkaya
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