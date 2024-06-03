KULİS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler kulis
  2. Elçin Sangu "Açık açık söylüyorum" diyerek itiraf etti! Kiralık Aşk yorumu

Elçin Sangu "Açık açık söylüyorum" diyerek itiraf etti! Kiralık Aşk yorumu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.06.2024 13:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kiralık Aşk, Çöp Adam, Çarpışma gibi yapımlarla tanınan Elçin Sangu Tanem Sivar'a konuk oldu ve burada samimi itiraflarıyla dikkat çekti. Sangu oyunculuğa başladığı dönemde parasız kaldığını da açıkladı.

Elçin Sangu "Açık açık söylüyorum" diyerek itiraf etti! Kiralık Aşk yorumu

Güzel oyuncu Elçin Sangu "Tanem'in Sorası Var"a konuk oldu. Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Elçin Sangu itirafıyla da gündeme geldi.

Tanem Sivar oyuncuya "Türkiye'de dizi film reklam sektöründe bir takım böyle kalıplar var. Belki bunlar yıkıldı ama bir takım klişe inanışlar vardı o da kızıl saçlı ve sarışının genelde kötü rolleri aldığı vs. gibi bir sürü şey aslında bütün bunları da yıktın" dedi.

SSA

Elçin Sangu da "Evet ama yıkmak için çok çabaladım" dedi. Sangu devamında "Bir süre arka arkaya o kadar kötü, kötü karakter gelmeye başladı ki dedim ki bu böyle olmayacak yani. Hayır oynamayacağım dedim ki bu risk... Çünkü daha yeni başlamışım sen daha kendini ispat etmeden bir ol da derler adama..." ifadelerini kullandı.

Ekran Alıntısı

KİRALIK AŞK İTİRAFI

Güzel oyuncu konuşmasına devam ederek "Bir süre direndim bu arada açık açık söylüyorum oyunculuğa başladığın dönemler kiranı, faturalarını ödeyemediğin dönemler oluyor. Lüksüm yok ama idealizmim var. Kiralık Aşk ile kırıldı bu şey..." itirafında bulundu.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Sormasam çatlayacağım" diyerek sordu! Tepki çeken Barış Manço sorusu"Sormasam çatlayacağım" diyerek sordu! Tepki çeken Barış Manço sorusu
3+1 evini gezdirirken kızı güzelliğiyle dikkat çekti3+1 evini gezdirirken kızı güzelliğiyle dikkat çekti
O iddiası ortalığı karıştırdı! İsmail Balaban'dan sert sözlerO iddiası ortalığı karıştırdı! İsmail Balaban'dan sert sözler
Anahtar Kelimeler:
Kiralık Aşk dizisi Elçin Sangu
İlginizi Kulis Çekebilir
Ceyda Düvenci "Sormasam çatlayacağım" diyerek Seyyal Taner'e "Barış Manço aşkı doğru mu?" dedi! Yine tepki çekti

Ceyda Düvenci "Sormasam çatlayacağım" diyerek Seyyal Taner'e "Barış Manço aşkı doğru mu?" dedi! Yine tepki çekti

Selen Görgüzel 3+1 evinin kapılarını açtı! 25 yaşındaki kızı güzelliğiyle dikkat çekti

Selen Görgüzel 3+1 evinin kapılarını açtı! 25 yaşındaki kızı güzelliğiyle dikkat çekti

Survivor Aleyna İsmail Balaban'ı suçladı! Yanıt sert oldu: Söylemediğim cümleleri söylemişim gibi aktarman...

Survivor Aleyna İsmail Balaban'ı suçladı! Yanıt sert oldu: Söylemediğim cümleleri söylemişim gibi aktarman...

Müjde Uzman'dan sonra Zeynep Koçak hastalığını açıklayıp isyan etti! "Çoğu arkadaşım hastalığımı bilmez çünkü..."

Müjde Uzman'dan sonra Zeynep Koçak hastalığını açıklayıp isyan etti! "Çoğu arkadaşım hastalığımı bilmez çünkü..."

Fatih Terim'in kızı Buse Terim yine rüküş bulundu! "Bu kadar kötü bir kombin" yorumuna yanıt

Fatih Terim'in kızı Buse Terim yine rüküş bulundu! "Bu kadar kötü bir kombin" yorumuna yanıt

Dilan Polat ve Engin Polat'ın pembe oda talebi oldu mu? Avukatları soruyu duyunca... "Sarılmalarına izin verilmedi"

Dilan Polat ve Engin Polat'ın pembe oda talebi oldu mu? Avukatları soruyu duyunca... "Sarılmalarına izin verilmedi"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.