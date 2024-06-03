Elçin Sangu "Açık açık söylüyorum" diyerek itiraf etti! Kiralık Aşk yorumu

Güzel oyuncu Elçin Sangu "Tanem'in Sorası Var"a konuk oldu. Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Elçin Sangu itirafıyla da gündeme geldi.

Tanem Sivar oyuncuya "Türkiye'de dizi film reklam sektöründe bir takım böyle kalıplar var. Belki bunlar yıkıldı ama bir takım klişe inanışlar vardı o da kızıl saçlı ve sarışının genelde kötü rolleri aldığı vs. gibi bir sürü şey aslında bütün bunları da yıktın" dedi.

Elçin Sangu da "Evet ama yıkmak için çok çabaladım" dedi. Sangu devamında "Bir süre arka arkaya o kadar kötü, kötü karakter gelmeye başladı ki dedim ki bu böyle olmayacak yani. Hayır oynamayacağım dedim ki bu risk... Çünkü daha yeni başlamışım sen daha kendini ispat etmeden bir ol da derler adama..." ifadelerini kullandı.

KİRALIK AŞK İTİRAFI

Güzel oyuncu konuşmasına devam ederek "Bir süre direndim bu arada açık açık söylüyorum oyunculuğa başladığın dönemler kiranı, faturalarını ödeyemediğin dönemler oluyor. Lüksüm yok ama idealizmim var. Kiralık Aşk ile kırıldı bu şey..." itirafında bulundu.





