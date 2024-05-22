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Ecem Erkek'ten sonra Onur Buldu da Güldür Güldür Show'a dönüyor!

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.05.2024 07:28
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Güldür Güldür Show yeni sezona bomba gibi bir giriş yapacak. Ecem Erkek'in dönüşünden sonra Bilal rolüyle hafızalara kazınan Onur Buldu da Güldür Güldür Show'a dönmeye karar verdi.

Ecem Erkek'ten sonra Onur Buldu da Güldür Güldür Show'a dönüyor!

12 yıldır ekranlarda olan Güldür Güldür Show'dan kimler geldi kimler geçti. Bazı isimlerse Güldür Güldür sayesinde parladı ve kariyerindeki merdivenleri tırmandı. Güldüren yarışmada öne çıkan Ecem Erkek'in ayrılığı herkesi çok üzmüştü.

Naime karakteriyle Güldür Güldür Show'a geri döneceği açıklanan Ecem Erkek'ten sonra bomba bir isim hakkında daha benzer iddia gündemde.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Güldür Güldür Show'a bomba bir isim daha dönme kararı aldı.

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Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu yeni sezonda yeniden ekipte yer alacak. Onur Buldu sosyal medyada ekibe "Canım şöyle bir kişilik yer açsak be" yazarak hayranlarının dikkatini çekti.

Ecem Erkek ise bu yoruma "E bir kişilik yer de ben isterim" yanıtını verdi.


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