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Ebru Şancı'dan Gülben Ergen'e olay sözler! "Ayaklarını gösterene kadar..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
14.05.2024 06:56
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"Kediyle köpekle uğraştığınız kadar şu ülkede çocuklara istismar edip, hayatını karartanlarla uğraşmadınız" diyerek gündeme gelen Gülben Ergen'e eski manken Ebru Şancı çok sert çıktı. Hayvan dostu Şancı sözleriyle gündem oldu.

Ebru Şancı'dan Gülben Ergen'e olay sözler! "Ayaklarını gösterene kadar..."

Gülben Ergen borsa paylaşımından sonra şimdi de sokak hayvanlarına dair sözleriyle gündemde...

Şarkıcı Ergen son olarak sosyal medyada "Kediyle, köpekle uğraştığınız kadar şu ülkede çocuklara istismar edip, hayatını karartanlarla uğraşmadınız! Üzerini örttüğünüz her şeyin altında kalırsınız! Örtmeyin sapıkların, ruh hastalarının üzerini" diyerek dikkat çekti.

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"CUMHURBAŞKANI'NA GİDİP..."

Bu sözler eski manken Ebru Şancı Öztürk'ü ise kızdırdı. Futbolcu Alparslan Öztürk ile evli olan ve hayvanseverliğiyle tanınan Ebru Şancı şu sözlerle Gülben Ergen'e sert çıktı:

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“Reklam yapmak için ayaklarını gösterene kadar, köpeklerle poz verene kadar keşke ünlü dostlarını toplayıp Cumhurbaşkanı'na gidip bu kanayan yaraya parmak bassaydın. Malum onca ana okulu da açtın.”

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Şancı Ebru Şancı Öztürk
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