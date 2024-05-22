Dünyanın en güzel kız çocuğuydu... Cannes'da görenler inanamadı! Thylane Blondeau değişimiyle gündem oldu

Henüz 4 yaşındayken şöhret basamaklarını tırmanan ve "Dünyanın En Güzel Kızı" olarak tanınan Fransız model Thylane Lena-Rose Blondeau şimdilerde büyüdü ve kocaman bir genç kız oldu.

CANNES'TAYDI...

Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündem olan Thylane Lena-Rose Blondeau şimdi de günlerdir konuşulan Cannes Film Festivali'nde boy gösterdi. Ünlü ismi kırmızı halıda görenler gözlerine inanamadı.

**DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

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Ünlü modelin Cannes pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi. Değişimiyle dikkat çeken ünlü isme; 'Ne kadar değişmiş', 'Yine çok güzel', 'Dünyanın en güzel kızı bence' gibi yorumlar yapıldı.

Eski futbolcu Patrick Blondeau ile oyuncu Véronika Loubry'nin kızı olan genç modelin markalar için verdiği pozlar da sosyal medyada beğeni topluyor.







