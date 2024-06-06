Doğa Rutkay çocuklarını da alıp doğayla iç içe yaşamaya gitti! "Biber, domates ve nane ekiyoruz"

Uzun süredir Güldür Güldür ile ekranda olan Doğa Rutkay ailesiyle beraber İstanbul'u terk etti.

Kerimcan Kamal ile 10 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Doğa Rutkay ikizlerini de alarak Urla'ya yerleşti.

45 yaşındaki oyuncu, "İsmime döndüm, doğaya döndüm yani. Çocuklar ve eşimle kafayı başka yöne çevirmek için doğaya inmeyi tercih ettik. Çok iyi geldi, huzur oldu. Trafik ve bir yere yetişme stresi yok. Eşim trafikte stres yaşayan biriydi, onlar kalmadı. Eşim trafik kurallarına uyan biri, karşısındaki uymayınca sinirleniyor" şeklinde konuştu.

EV YAPTIRIP YERLEŞTİLER

"Biber, domates ve nane ekiyoruz" diyen Doğa Rutkay "Küçük tarlamız var, sebze ve meyve yapıyoruz. Çocuklar toprağa, çevreye ve doğaya saygılı. Onlar bizden daha çok çiftçi" dedi.

Doğa Rutkay "Bir süre önce ufak bir yerimiz vardı, evimizi yaptık ve gitmek istedim" demişti.







