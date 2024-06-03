Dilan Polat ve Engin Polat'ın pembe oda talebi oldu mu? Avukatları soruyu duyunca... "Sarılmalarına izin verilmedi"

Hakkında açılan kara para aklama soruşturmasından tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın bir süre önce kendine cezaevinde zarar verdiği ortaya çıkmıştı.

Adli tıp raporu Bakırköy Başsavcılığı'na gönderilen Polat'ın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Adli Psikiyatri servise yatırılması gerektiği belirtilmişti. Mynet'in ortaya çıkardığı bu detaydan sonra Dilan Polat yine gündeme gelmişti.

"MİZAH DERGİSİ OKUR MUSUNUZ?"

Son olarak ise Dilan Polat ve Engin Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya Oyalamaca programına konuk oldu. Kaya'ya Polat çiftinin pembe oda talebinin olup olmadığı soruldu.

Soruyu duyan avukat önce Oya Çınar'a "Mizah dergisi okur musunuz?" deyince Çınar ne diyeceğini bilemedi.

Hüseyin Kaya ise "Çok Ünlü mizah dergisinde kahramanlarımız var, bu bize ta Kelile ve Dimne'den hatıradır insanlığa. Yani insan hakikati söyleyemeyince mizah yoluyla söyler. Hatta üstat Freud'un insan şakayla her şeyi söyler hatta gerçekliği bile diye bir sözü var. Şimdi ben mesela sol gelenek Türkiye'de dergileri mizahı daha çok öne çıkarır ben kendimi yakın hissetmişimdir" diyerek şunları söyledi:

"ŞU ANA KADAR FAALİYET YOK"

"Bu mizah olsaydı keşke ironi zeka isteyen bir şey bunu çok soruyorlar özellikle, odanın rengi bir şeyi değiştirmiyor her şey kortekste olup bitiyor. Şöyle söyleyeyim yani odanın rengini hangi fantezi renge boyarsan boya korteks sorunluysa beden buradan aldığı emire göre hareket eder, şu ana kadar bir faaliyet yok."

Polat ailesinin avukatı ayrıca "Bir araya sadece Küçükçekmece Adliyesi'nde geldiler orada da el ele tutulmasına, sarılmasına izin verilmedi. Pembe oda talepleri yok" dedi.







