KULİS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler kulis
  2. Dilan Polat ve Engin Polat'ın pembe oda talebi oldu mu? Avukatları soruyu duyunca... "Sarılmalarına izin verilmedi"

Dilan Polat ve Engin Polat'ın pembe oda talebi oldu mu? Avukatları soruyu duyunca... "Sarılmalarına izin verilmedi"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.06.2024 09:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir kara para aklama suçlamasıyla tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat hakkındaki iddialar bitmiyor. Avukat Hüseyin Kaya katıldığı yayınca müvekkillerinin pembe oda talebinin olup olmadığını sorusunu duyunca bakın ne dedi.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın pembe oda talebi oldu mu? Avukatları soruyu duyunca... "Sarılmalarına izin verilmedi"

Hakkında açılan kara para aklama soruşturmasından tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın bir süre önce kendine cezaevinde zarar verdiği ortaya çıkmıştı.

Adli tıp raporu Bakırköy Başsavcılığı'na gönderilen Polat'ın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Adli Psikiyatri servise yatırılması gerektiği belirtilmişti. Mynet'in ortaya çıkardığı bu detaydan sonra Dilan Polat yine gündeme gelmişti.

jk

"MİZAH DERGİSİ OKUR MUSUNUZ?"

Son olarak ise Dilan Polat ve Engin Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya Oyalamaca programına konuk oldu. Kaya'ya Polat çiftinin pembe oda talebinin olup olmadığı soruldu.

Soruyu duyan avukat önce Oya Çınar'a "Mizah dergisi okur musunuz?" deyince Çınar ne diyeceğini bilemedi.

Eşinin ölümünden 17 gün sonra hayatını kaybetti Eşinin ölümünden 17 gün sonra hayatını kaybetti

Hüseyin Kaya ise "Çok Ünlü mizah dergisinde kahramanlarımız var, bu bize ta Kelile ve Dimne'den hatıradır insanlığa. Yani insan hakikati söyleyemeyince mizah yoluyla söyler. Hatta üstat Freud'un insan şakayla her şeyi söyler hatta gerçekliği bile diye bir sözü var. Şimdi ben mesela sol gelenek Türkiye'de dergileri mizahı daha çok öne çıkarır ben kendimi yakın hissetmişimdir" diyerek şunları söyledi:

ssss

"ŞU ANA KADAR FAALİYET YOK"

"Bu mizah olsaydı keşke ironi zeka isteyen bir şey bunu çok soruyorlar özellikle, odanın rengi bir şeyi değiştirmiyor her şey kortekste olup bitiyor. Şöyle söyleyeyim yani odanın rengini hangi fantezi renge boyarsan boya korteks sorunluysa beden buradan aldığı emire göre hareket eder, şu ana kadar bir faaliyet yok."

Polat ailesinin avukatı ayrıca "Bir araya sadece Küçükçekmece Adliyesi'nde geldiler orada da el ele tutulmasına, sarılmasına izin verilmedi. Pembe oda talepleri yok" dedi.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor itirafı... "Kamptan kaçmaya çalıştım, çöp arabasına bindim..."Survivor itirafı... "Kamptan kaçmaya çalıştım, çöp arabasına bindim..."
Kızıl Goncalar’ın Cüneyd’i Hadise sorulunca tanımadı! Bomba anlarKızıl Goncalar’ın Cüneyd’i Hadise sorulunca tanımadı! Bomba anlar
Galatasaraylı futbolcuyla eğlendi! Aşk mı var?Galatasaraylı futbolcuyla eğlendi! Aşk mı var?
Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat
İlginizi Kulis Çekebilir
Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Survivor itirafı... "Kamptan kaçmaya çalıştım, çöp arabasına bindim..."

Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Survivor itirafı... "Kamptan kaçmaya çalıştım, çöp arabasına bindim..."

Kızıl Goncalar’ın Cüneyd’i Mert Yazıcıoğlu'na Hadise soruldu! Resmen tanımadı o anlar sosyal medyayı salladı

Kızıl Goncalar’ın Cüneyd’i Mert Yazıcıoğlu'na Hadise soruldu! Resmen tanımadı o anlar sosyal medyayı salladı

Devrim Özkan'dan sonra Aleyna Kalaycıoğlu mu? Galatasaraylı Torreira'nın adını duyunca...

Devrim Özkan'dan sonra Aleyna Kalaycıoğlu mu? Galatasaraylı Torreira'nın adını duyunca...

Survivor'da en büyük şampiyonluk adaylarından Hilmi Cem elendi! Atakan ile mücadelesinde duygusal anlar

Survivor'da en büyük şampiyonluk adaylarından Hilmi Cem elendi! Atakan ile mücadelesinde duygusal anlar

Aslı Bekiroğlu: Barzo, dağ ayısı dediğimiz erkeklerden hoşlanırım

Aslı Bekiroğlu: Barzo, dağ ayısı dediğimiz erkeklerden hoşlanırım

Boşanma iddiaları vardı! Anıl Altan'ın sözleri Pelin Akil'i sinirlendirdi! Tepkisi dikkat çekti

Boşanma iddiaları vardı! Anıl Altan'ın sözleri Pelin Akil'i sinirlendirdi! Tepkisi dikkat çekti

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.