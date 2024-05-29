Dilan Çıtak'a babası İbrahim Tatlıses sorulunca... "Onu kendisine sorun"

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak son dönemde başarılı müzik kariyeriyle gündeme geliyordu. Ancak Çıtak'ın babasıyla ilişkisi de merak ediliyor.

Dilan Çıtak, geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamada, "Tatlıses soyadını maneviyat yönünden aldım, parayla ilgili değil. 'Çocuklara Kuşadası'ndan ev verilecek' dendi, herkese verildi ama bana verilmedi" ifadelerini kullanmıştı.

Bir süredir babasıyla görüntülenmeyen Çıtak'a babası soruldu. Ancak şarkıcı bu sorudan biraz rahatsız oldu.

Dilan Çıtak "Babanızı çok göremiyoruz sağlık durumu nasıl?" sorusu üzerine "Onu kendisine sorun" dedi.

Muhabirin "Aranız en son iyi değildi" demesine üzerine Dilan Çıtak "Ben kendimle ilgili sorulara cevap vereyim siz de kendimle ilgili sorular sorun olur mu" diyerek röportajı sonlandırdı.







