KULİS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler kulis
  2. Dilan Çıtak'a babası İbrahim Tatlıses sorulunca... "Onu kendisine sorun"

Dilan Çıtak'a babası İbrahim Tatlıses sorulunca... "Onu kendisine sorun"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.05.2024 11:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra ortaya çıkan kızı Dilan Çıtak bir süredir babasıyla ilgili sessiz kalıyor. Daha önce de babasıyla sorunlar yaşayan Dilan Çıtak'a babası sorulunca bakın nasıl tepki verdi.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak son dönemde başarılı müzik kariyeriyle gündeme geliyordu. Ancak Çıtak'ın babasıyla ilişkisi de merak ediliyor.

Dilan Çıtak, geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamada, "Tatlıses soyadını maneviyat yönünden aldım, parayla ilgili değil. 'Çocuklara Kuşadası'ndan ev verilecek' dendi, herkese verildi ama bana verilmedi" ifadelerini kullanmıştı.

Bir süredir babasıyla görüntülenmeyen Çıtak'a babası soruldu. Ancak şarkıcı bu sorudan biraz rahatsız oldu.

ljl

Dilan Çıtak "Babanızı çok göremiyoruz sağlık durumu nasıl?" sorusu üzerine "Onu kendisine sorun" dedi.

Muhabirin "Aranız en son iyi değildi" demesine üzerine Dilan Çıtak "Ben kendimle ilgili sorulara cevap vereyim siz de kendimle ilgili sorular sorun olur mu" diyerek röportajı sonlandırdı.


Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deniz Akkaya'nın kızının ifadeleri kan dondurdu! Babadan ilk hamleDeniz Akkaya'nın kızının ifadeleri kan dondurdu! Babadan ilk hamle
'Sette olay çıkardı, yönetmen ara verdi!' Ünlü oyuncudan paylaşım'Sette olay çıkardı, yönetmen ara verdi!' Ünlü oyuncudan paylaşım
Pınar Altuğ'u kızdıran yorum! 'Bu açıklığınızla...'Pınar Altuğ'u kızdıran yorum! 'Bu açıklığınızla...'
Anahtar Kelimeler:
Dilan Çıtak
İlginizi Kulis Çekebilir
Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe'nin ifadesi ortaya çıktı! "Yere yatırdı" diyerek anlattı... Babadan ilk hamle

Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe'nin ifadesi ortaya çıktı! "Yere yatırdı" diyerek anlattı... Babadan ilk hamle

Bahar setinde kaos mu var? Yönetmen sete paydos verdi iddiası sonrası Demet Evgar paylaştı

Bahar setinde kaos mu var? Yönetmen sete paydos verdi iddiası sonrası Demet Evgar paylaştı

Pozlarını paylaştı! "Mezarda ne yapacaksınız acaba?" diyen takipçiye kızdı

Pozlarını paylaştı! "Mezarda ne yapacaksınız acaba?" diyen takipçiye kızdı

'Hepsi' birbirine girdi! Yasemin Yürük Gülçin Ergül’e açtı ağzını yumdu gözünü! 'Bu egoyla...'

'Hepsi' birbirine girdi! Yasemin Yürük Gülçin Ergül’e açtı ağzını yumdu gözünü! 'Bu egoyla...'

Survivor All Star'da şampiyonluk yarışı alevlendi! İşte elenen isim... Dominik'te gözyaşları sel oldu

Survivor All Star'da şampiyonluk yarışı alevlendi! İşte elenen isim... Dominik'te gözyaşları sel oldu

Deniz Akkaya kızını devlet korumasına verdi! Pınar Altuğ sözleriyle dikkat çekti

Deniz Akkaya kızını devlet korumasına verdi! Pınar Altuğ sözleriyle dikkat çekti

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.