Demet Özdemir'den 'baba' itirafı! Babasıyla neden konuşmadığını anlattı: "Öfkeliydim ona"

Demet Özdemir özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve başarılı oyunculuğu ile sık sık adından söz ettiriyor.

Ünlü şarkıcı bu kez Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına konuk oldu. Özdemir programda hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Şarkıcı babasıyla neden uzun bir süre görüşmediğini de anlattı.

İlk aşkının ilkokul öğretmeni olduğunu söyleyen Özdemir, “İlk aşkım öğretmenimdi. Sınıf öğretmenimdi. Çok küçüktüm, 2’ye gidiyordum, ilgisi çok güzeldi, her gün farklı bir takım elbise giyiyordu, benim için inanılmaz bir jöndü” şeklinde konuştu.

"CİDDİ BİR UZAKLIK VARDI"

Taylan’ın 'Neden tam da okuman gerekirken akşam lisesini seçtin?' sorusuna, “Çünkü aileme bakmak zorundaydım. Ertelemek zorunda kaldım. Yine de bu bir şekilde iyilik ya, o bana başka bir yol açtı. Ama çok isterdim üniversite okumak, yüksek lisans yapmak” yanıtını verdi.

Özdemir 'Babanla ne kadar süre görüşmedin? Sebebi neydi?' sorusuna ise şöyle yanıtladı:

“Annemle babam boşandıktan sonra görüşmemeye başladım. Ciddi bir uzaklık vardı, duygusal olarak da. Ben annemleydim. Bir an önce çalışmaya başladığım için biraz da öfkeliydim ona.”





