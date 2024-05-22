Demet Evgar'lı Bahar dizisindeki bu sahne sosyal medyayı salladı! 'Yardıma İhtiyacım Var' işareti yapıldı yorum yağdı

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda oturduğu "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" dizisi büyük bir ilgiyle izleniyor. Her bölümüyle reyting rekorları kıran dizideki sahneler sosyal medyanın gündemine oturuyor.

O İŞARET DİKKAT ÇEKTİ

Senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı dizinin son bölümüne kadına şiddet konusu işlendi.

Bölümde Leyla karakterini canlandıran Sahra Şaş, kadına şiddeti önlemeye yönelik "tehlikedeyim, yardıma ihtiyacım var" işaretini yaptı.

Abisinin kendisini öldürmek istediğini duyurmak için sessizce yardım isteyen Leyla'yı kurtarmak için Bahar hayatını tehlikeye attı. Dizideki bu sahne sosyal medyada büyük beğeni topladı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Bahar'ın bu sahnesine; 'Aşırı iyi sahne', 'Farkındalık yaratılacaksa alın size farkındalık', 'Çok güzel bir sahne olmuş' gibi yorumlar yapıldı.







