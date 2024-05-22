KULİS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler kulis
  2. Demet Evgar'lı Bahar dizisindeki bu sahne sosyal medyayı salladı! 'Yardıma İhtiyacım Var' işareti yapıldı yorum yağdı

Demet Evgar'lı Bahar dizisindeki bu sahne sosyal medyayı salladı! 'Yardıma İhtiyacım Var' işareti yapıldı yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.05.2024 09:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı Bahar dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran dizi bu defa son bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Kadına şiddetin işlendiği bölümde 'Yardıma İhtiyacım Var' işareti yapıldı sosyal medyada yorum yağdı.

Demet Evgar'lı Bahar dizisindeki bu sahne sosyal medyayı salladı! 'Yardıma İhtiyacım Var' işareti yapıldı yorum yağdı

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda oturduğu "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" dizisi büyük bir ilgiyle izleniyor. Her bölümüyle reyting rekorları kıran dizideki sahneler sosyal medyanın gündemine oturuyor.

O İŞARET DİKKAT ÇEKTİ

Senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı dizinin son bölümüne kadına şiddet konusu işlendi.

bahar 1

Bölümde Leyla karakterini canlandıran Sahra Şaş, kadına şiddeti önlemeye yönelik "tehlikedeyim, yardıma ihtiyacım var" işaretini yaptı.

bahar 2

Abisinin kendisini öldürmek istediğini duyurmak için sessizce yardım isteyen Leyla'yı kurtarmak için Bahar hayatını tehlikeye attı. Dizideki bu sahne sosyal medyada büyük beğeni topladı.

bahar 3

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Bahar'ın bu sahnesine; 'Aşırı iyi sahne', 'Farkındalık yaratılacaksa alın size farkındalık', 'Çok güzel bir sahne olmuş' gibi yorumlar yapıldı.

bahar 6


Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İbrahim Tatlıses anısıyla herkesi güldürdü! "Köy ağası patronumla..."İbrahim Tatlıses anısıyla herkesi güldürdü! "Köy ağası patronumla..."
Netflix dizisi olay oldu! 4 günde 45 milyon izleyici...Netflix dizisi olay oldu! 4 günde 45 milyon izleyici...
"Hayatımda ilk defa tükendim" demişti! Sette kriz geçirmiş ve..."Hayatımda ilk defa tükendim" demişti! Sette kriz geçirmiş ve...
Anahtar Kelimeler:
Demet Evgar bahar
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple indirimleri başladı!

Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple indirimleri başladı!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Columbia marka ayakkabılar, ceketler, tişörtler indirime girdi

Columbia marka ayakkabılar, ceketler, tişörtler indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.