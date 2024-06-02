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  2. Defne Samyeli 'Refah' yanıtıyla tepki çekmişti! Gündem olunca yanıt verdi: Beni linçleyenlere...

Defne Samyeli 'Refah' yanıtıyla tepki çekmişti! Gündem olunca yanıt verdi: Beni linçleyenlere...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.06.2024 08:12
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Defne Samyeli Refah'ta yaşanan katliamla ilgili bir soru üzerine "Bu sorunun da, buna verilen bütün cevapların da tribünlere oynamak olduğunu düşünüyorum" demesi tepki çekmişti. Samyeli gündeme gelmesinden sonra açıklama yaparak "Bana saldıranlar zerre umurumda değil" dedi.

İsrail'in Refah'taki bir çadır kampını bombalamasının ardından en az 45 Filistinli yaşamını yitirdi. Bombaların hedefi olan ve aralarında çocukların da olduğu sivillerin, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, katliamın boyutunu gözler önüne serdi.

Yaşanan katliama Türkiye'den de tepki yağdı. Ancak Defne Samyeli bu konu gündemdeyken kendisine bir davette Filistin meselesi sorulunca tepki çeken ifadeler kullandı.

Samyeli "Bu sorunun da, buna verilen bütün cevapların da tribünlere oynamak olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu konu 10 yıllardır devam eden, altında çok farklı dinamiklerin olduğu bir konu. Taraflar konusunda haklı, haksız demek ya da burada bir davette siz mikrofonu uzattınız da iki satır 'çocuklar ölmesin, gözyaşları artık dinsin, savaş olmasın barış olsun' demenin son derece yüzeysel, günü kurtarmaya yönelik açıklamalar olduğunu düşünüyorum" dedi.

Tepkiler üzerine açıklama yapmak zorunda kalan Defne Samyeli sosyal medyada şu paylaşımları yaptı.


Mynet Youtube

TEPKİLERE YANIT VERDİ

Samyeli "'Kıyafetiniz kimden', 'Özel hayatınız ne durumda', 'Aşkın ömrü ne kadar' soruları arasında 'Peki ya Refah'taki katliam?' sorusu üzerine verdiğim yanıt sosyal medyada hâlâ fazlaca yer alıyor. Orada, o mevzuların arasında iki slogan atıp basitleştireceğim konu mu bu? Gerçekten? Tekrar ediyorum. Orası yeri DEĞİL. Birileri öyle istiyor diye tribüne oynamam" dedi.

"Dostlar alışverişte görsün misali, kamuoyu hassasiyetini istismar ederek alkış toplayan, yasak savmak adına slogan atan kitleye dahil olmam" diyen şarkıcı şunları söyledi: "Ben olaylara mümkün olan en geniş perspektiften bakmayı tercih ederim. Ben ancak ben olabilirim, ben gibi konuşabilirim. En az yüz yıllık geçmişi olan bir çatışmanın bir bölümünü haberci olarak izlemiş, yazmış, anlatmış birisiyim. Sivillerin katledilmesiyle sonuçlanan bütün çatışmaların kaynağında toprak mülkiyeti, para ve güç savaşları yatıyor. Tarih boyunca yaşanan katliamlar hep aynı nedenle."

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Defne Samyeli
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