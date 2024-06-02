Defne Samyeli 'Refah' yanıtıyla tepki çekmişti! Gündem olunca yanıt verdi: Beni linçleyenlere...

İsrail'in Refah'taki bir çadır kampını bombalamasının ardından en az 45 Filistinli yaşamını yitirdi. Bombaların hedefi olan ve aralarında çocukların da olduğu sivillerin, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, katliamın boyutunu gözler önüne serdi.

Yaşanan katliama Türkiye'den de tepki yağdı. Ancak Defne Samyeli bu konu gündemdeyken kendisine bir davette Filistin meselesi sorulunca tepki çeken ifadeler kullandı.

Samyeli "Bu sorunun da, buna verilen bütün cevapların da tribünlere oynamak olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu konu 10 yıllardır devam eden, altında çok farklı dinamiklerin olduğu bir konu. Taraflar konusunda haklı, haksız demek ya da burada bir davette siz mikrofonu uzattınız da iki satır 'çocuklar ölmesin, gözyaşları artık dinsin, savaş olmasın barış olsun' demenin son derece yüzeysel, günü kurtarmaya yönelik açıklamalar olduğunu düşünüyorum" dedi.

Tepkiler üzerine açıklama yapmak zorunda kalan Defne Samyeli sosyal medyada şu paylaşımları yaptı.



