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Defne Samyeli'nin Filistin yanıtı gündemde! "Yüzeysel, günü kurtarmaya yönelik..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
31.05.2024 07:06
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Bir davete katılan Defne Samyeli'ne Rafah'ta çadır kampa düzenlenen hava saldırısı soruldu. Defne Samyeli ise sosyal medyadaki paylaşımlara ve açıklamalara gönderme yaparak söyledikleriyle tepki çekti.

Defne Samyeli'nin Filistin yanıtı gündemde! "Yüzeysel, günü kurtarmaya yönelik..."

İsrail, Rafah’a yönelik saldırılarını sürdürken sosyal medyada da buna yönelik paylaşımlar ve tepkiler dikkat çekiyor.

Mülteci çadırlarını tasvir eden ve üzerinde “All Eyes on Rafah (Tüm Gözler Refah’ta) yazılı görsel de Instagram’da 45 milyondan fazla paylaşıldı.

Sosyal medyada ünlüler de bu konuda paylaşım yaparken bir davete katılan Defne Samyeli'ye de, Magazin Burada muhabiri konuya ilişkin fikirlerini sordu.

Defne Samyeli ise verdiği yanıtla hem tepki çekti hem de gündem oldu. Bu sorunun da bu soruya verilen cevapların da tribüne oynamak olduğunu düşündüğünü söyleyen Defne Samyeli şunları söyledi:

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"SON DERECE SAFÇA..."

"Bunun da bu soruya verilen bütün cevapların da tribünlere oynamak olduğunu düşünüyorum. Bu konu on yıllardır devam eden altında çok fazla dinamiklerin olduğu bir konu. Taraflar konusunda haklı haksız demek, siz mikrofonu uzattığınızda iki satır 'çocuklar ölmesin' demenin son derece yüzeysel günü kurtarmaya yönelik olduğunu düşünüyorum."

Samyeli devamında ise "Askerlerimiz, ordularımız, silahlarımız olduğu müddetçe barışın olacağını düşünmek de son derece safça bir yaklaşım" dedi.


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Defne Samyeli
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