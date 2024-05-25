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  2. Dedikodular doğru çıktı! Somer Sivrioğlu ve Ayşe Özyılmazel aşklarını o paylaşımla ilan etti

Dedikodular doğru çıktı! Somer Sivrioğlu ve Ayşe Özyılmazel aşklarını o paylaşımla ilan etti

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
25.05.2024 16:33
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MasterChef Türkiye yarışmasıyla hafızalara kazınan Somer Sivrioğlu bu kez aşk hayatı ile gündeme geldi. Ünlü şefin şarkıcı Ayşe Özyılmazel ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Özyılmazel, aşkını yaptığı paylaşımla ilan etti.

Dedikodular doğru çıktı! Somer Sivrioğlu ve Ayşe Özyılmazel aşklarını o paylaşımla ilan etti

Somer Sivrioğlu MasterChef Türkiye yarışmasıyla adından söz ettirmeyi başarmıştı. Sivrioğlu, başarılı kariyerinin yanında özel hayatıyla da çok konuşuluyor.

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Boşanmanın ardından çalkantılı aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Sivrioğlu'nun şarkıcı Ayşe Özyılmazel ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

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"İYİ Kİ DOĞDUN CANIM"

Özyılmazel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla aşk iddialarını doğruladı. Paylaşıma Somer Sivrioğlu'nun tek olduğu bir fotoğrafını koyan Özyılmazel, şu notu düştü: "İyi ki doğdun canım sevgilim..."

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İkili, Fenerbahçe Beko-Panathinaikos arasında oynanan EuroLeague yarı final maçını izlemek için beraber Almanya'ya gitmiş.

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Somer Sivrioğlu
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