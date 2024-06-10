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  2. CZN Burak'a ilgi yoğun, izdiham yaşandı! Ünlü fenomen hareket etmekte zorlandı

CZN Burak'a ilgi yoğun, izdiham yaşandı! Ünlü fenomen hareket etmekte zorlandı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
10.06.2024 14:58
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Çektiği yemek videolarıyla büyük bir şöhrete kavuşan sosyal medyada "CZN Burak" olarak bilinen ünlü şef Burak Özdemir, son paylaşımlarıyla gündeme geldi. Instagram hesabının hikayeler bölümünden gittiği yerleri paylaşan CZN Burak'ın katıldığı bütün etkinliklerde izdiham yaşandı.

CZN Burak ismiyle tanınan Burak Özdemir sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.

Özdemir, geçtiğimiz aylarda babası tarafından dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi olmuş ve aile şirketinden ayrılmıştı.

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Hem verdiği kilolarla hem de açıklamalarıyla gündeme gelen CZN Burak bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.

CZN Burak Instagram hesabının hikayeler bölümünden katıldığı etkinliklerden görüntüler paylaştı.

SEVGİ SELİ YAŞANDI

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Ünlü fenomenin neredeyse gittiği tüm etkinliklerde izdiham yaşandı. CZN Burak hayranları tarafından yoğun bir sevgi seline maruz kaldı.

Sevgilisi ameliyat oldu! Sevgilisi ameliyat oldu!

O anlar sosyal medyada çok konuşuldu. Ünlü fenomenin kalabalık içinde hareket ederken zorlandığı da görüldü.

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CZN Burak
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