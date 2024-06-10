CZN Burak'a ilgi yoğun, izdiham yaşandı! Ünlü fenomen hareket etmekte zorlandı

CZN Burak ismiyle tanınan Burak Özdemir sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.

Özdemir, geçtiğimiz aylarda babası tarafından dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi olmuş ve aile şirketinden ayrılmıştı.

Hem verdiği kilolarla hem de açıklamalarıyla gündeme gelen CZN Burak bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.

CZN Burak Instagram hesabının hikayeler bölümünden katıldığı etkinliklerden görüntüler paylaştı.

SEVGİ SELİ YAŞANDI

Ünlü fenomenin neredeyse gittiği tüm etkinliklerde izdiham yaşandı. CZN Burak hayranları tarafından yoğun bir sevgi seline maruz kaldı.

O anlar sosyal medyada çok konuşuldu. Ünlü fenomenin kalabalık içinde hareket ederken zorlandığı da görüldü.







