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CZN Burak da Cannes'ta yürüdü! 'Sizce yakışıklı olmuş muyum?' diye sorunca sosyal medya yıkıldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.05.2024 11:15
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Son dönemde zayıflığıyla dikkat çeken fenomen CZN Burak şimdi de Cannes'a gitti. İddialı yapımların Altın Palmiye için yarıştığı Cannes Film Festivali'ne katılan CZN Burak siyah takım elbisesini giyip 'Sizce yakışıklı olmuş muyum?' diye sordu. Ünlü fenomenin o halleri kısa sürede gündem oldu...

CZN Burak da Cannes'ta yürüdü! 'Sizce yakışıklı olmuş muyum?' diye sorunca sosyal medya yıkıldı

Çektiği yemek videolarıyla büyük bir şöhrete kavuşan ve restoranı CZN Burak ismiyle tanınan Burak Özdemir sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Her paylaşımı, her açıklaması olay olan ünlü isim bu defa Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes şehrinde bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katıldı.

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KIRMIZI HALIDA YÜRÜDÜ

Cannes'ta siyah takım elbisesi ile boy gösteren ünlü fenomen sosyal medya hesabından pozlarını paylaştı ve 'Sizce yakışıklı olmuş muyum?' diye sordu.

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Kırmızı halıda yürüyen CZN Burak'ın sürekli selam vererek ve el sallayarak yürümesi dikkat çekti. Ünlü fenomenin o halleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Ünlü fenomene sosyal medyada; 'Sen de mi gittin?', 'Herkes oradaymış', 'Gitmeyen kalmamış', 'Sen ne alaka?', 'En iyi pideye yazı yazma ödülünü kazanmış', 'Adam pideye yazı yazarak ünlü oldu' gibi yorumlar yapıldı.

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CZN Burak burak özdemir
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