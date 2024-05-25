CZN Burak da Cannes'ta yürüdü! 'Sizce yakışıklı olmuş muyum?' diye sorunca sosyal medya yıkıldı

Çektiği yemek videolarıyla büyük bir şöhrete kavuşan ve restoranı CZN Burak ismiyle tanınan Burak Özdemir sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Her paylaşımı, her açıklaması olay olan ünlü isim bu defa Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes şehrinde bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katıldı.

KIRMIZI HALIDA YÜRÜDÜ

Cannes'ta siyah takım elbisesi ile boy gösteren ünlü fenomen sosyal medya hesabından pozlarını paylaştı ve 'Sizce yakışıklı olmuş muyum?' diye sordu.

Kırmızı halıda yürüyen CZN Burak'ın sürekli selam vererek ve el sallayarak yürümesi dikkat çekti. Ünlü fenomenin o halleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Ünlü fenomene sosyal medyada; 'Sen de mi gittin?', 'Herkes oradaymış', 'Gitmeyen kalmamış', 'Sen ne alaka?', 'En iyi pideye yazı yazma ödülünü kazanmış', 'Adam pideye yazı yazarak ünlü oldu' gibi yorumlar yapıldı.









