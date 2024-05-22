'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde istihbaratçıyım' dedi üfürükçü çıktı! Müge Anlı bile inanamadı

Hafta içi her gün izleyicisinin karşısına çıkan Müge Anlı işlediği konular ve canlı yayına çıkan konukları ile sosyal medyada gündem oluyor. Programa bu defa 56 yaşındaki Ayten Akyol konuk oldu.

Evlilik vaadiyle dolandırdığını söyleyen Ayten Hanım tüm birikimini, evini ve parasını Yaşar Bey'e kaptırdığını dile getirerek ünlü sunucudan yardım istedi.

Ayten Hanım, aşık olduğu bu adam yüzünden felç geçirdiğini ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yer alan 3 milyon TL değerindeki evini kaybettiğini ifade etti. Ayten Hanım ayrıca, Yaşar Bey'in çantasından kartlarını alıp internet bankacılığı aracılığıyla paralarını kendi hesabına aktardığını da söyledi.

Yaşar Bey'in kendisini MİT'çi olarak tanıttığını ve kendisini öyle kandırdığını dile getiren Ayten Akyol duydukları gerçekler karşısına şoke oldu.

İSTİHBARATÇIYIM DEDİ GERÇEK BAŞKA ÇIKTI

Müge Anlı, 'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde istihbaratçıyım' diyen Yaşar Bey'in aslında üfürükçülük yaptığını açıkladı. Canlı yayına bağlanan kişiler Yaşar Bey'in babasının da bu işi yaptığını, başka insanlardan da bu şekilde para aldığını söyledi.

Müge Anlı, üfürükçülük yapan bu kişi için Gaziantep emniyetine seslendi. Programdaki o anlar ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.





