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'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde istihbaratçıyım' dedi üfürükçü çıktı! Müge Anlı bile inanamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.05.2024 12:53
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Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı işlediği konularla gündeme bomba gibi düşüyor. Programa bu defa evlilik vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla yardım isteyen Ayten Akyol olayı damga vurdu. Ayten Hanım'ın özel istihbaratçı sandığı sevgilisi üfürükçü çıktı...

'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde istihbaratçıyım' dedi üfürükçü çıktı! Müge Anlı bile inanamadı

Hafta içi her gün izleyicisinin karşısına çıkan Müge Anlı işlediği konular ve canlı yayına çıkan konukları ile sosyal medyada gündem oluyor. Programa bu defa 56 yaşındaki Ayten Akyol konuk oldu.

Evlilik vaadiyle dolandırdığını söyleyen Ayten Hanım tüm birikimini, evini ve parasını Yaşar Bey'e kaptırdığını dile getirerek ünlü sunucudan yardım istedi.

Ayten Hanım, aşık olduğu bu adam yüzünden felç geçirdiğini ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yer alan 3 milyon TL değerindeki evini kaybettiğini ifade etti. Ayten Hanım ayrıca, Yaşar Bey'in çantasından kartlarını alıp internet bankacılığı aracılığıyla paralarını kendi hesabına aktardığını da söyledi.

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Yaşar Bey'in kendisini MİT'çi olarak tanıttığını ve kendisini öyle kandırdığını dile getiren Ayten Akyol duydukları gerçekler karşısına şoke oldu.

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İSTİHBARATÇIYIM DEDİ GERÇEK BAŞKA ÇIKTI

Müge Anlı, 'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde istihbaratçıyım' diyen Yaşar Bey'in aslında üfürükçülük yaptığını açıkladı. Canlı yayına bağlanan kişiler Yaşar Bey'in babasının da bu işi yaptığını, başka insanlardan da bu şekilde para aldığını söyledi.

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Müge Anlı, üfürükçülük yapan bu kişi için Gaziantep emniyetine seslendi. Programdaki o anlar ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
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