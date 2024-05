Çok konuşulan Cannes'da kim ne ödül aldı? En İyi Kadın Oyuncu ödülünde bir ilk

Bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali’nde filmlerden ziyade ünlü isimlerin giydikleri konuşuldu. CZN Burak, Hande Erçel, Birce Akalay gibi isimlerin de boy gösterdiği festivalde sonunda ödüller dağıtıldı.

Bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali sona erdi. 77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.

Bu yıl Jüri Özel Ödülü, İranlı film yapımcısı Muhammed Rasulof'un oldu. Ülkesinden kaçan yönetmen, The Seed of the Sacred Fig adlı filminin prömiyeri için Cannes'a gelmişti.

ALTIN PALMİYE'Yİ KİM KAZANDI?

Festivalde Altın Palmiye Ödülü, "Anora" filminin oldu. Ödülü, filmin ABD'li yönetmeni Sean Baker aldı.

Baker, Terence Malick'ten (The Tree of Life, 2011) bu yana bu ödülü kazanan ilk Amerikalı oldu. "Anora", yönetmenin Cannes'da gösterilen üçüncü filmi.

Miguel Gomes, "Grand Tour" filmiyle En İyi Yönetmen ödülünün sahibi oldu.

Cannes'da 13 dakika boyunca ayakta alkışlanan The Substance'ın yönetmeni ve senaristi Coralie Fargeat, En İyi Senaryo Ödülü'nü kazandı.

ABD'li oyuncu Jesse Plemons, Yorgos Lanthimos'un yeni filmi Kinds of Kindness ile En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

4 KADIN OYUNCUYA ORTAK ÖDÜL

Emilia Pérez filminin dört kadın oyuncusu, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü paylaştı.

Altın Palmiye ödüllü yönetmen Jacques Audiard imzalı filmin oyuncuları Zoe Saldana, Selena Gomez, Karla Sofía Gascón ve Adriana Paz, En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu.

Ödülü, Karla Sofia Gascon adlı. Film aynı zamanda "Jüri Ödülü"nün de sahibi oldu.

Yıldız Savaşları serisinin efsane yönetmeni George Lucas, Onursal Altın Palmiye'nin sahibi oldu.

Festivalde Büyük Ödül ise All We Imagine as Light filmiyle Payal Kapida'ya gitti