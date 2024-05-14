Çitos Efe'nin son haline yorum yağmıştı! Kilosuyla ilgili gerçeği annesi açıkladı: Tiroidleri...

Çitos Efe olarak hafızalara kazınan Efe Koçtiğit'i son hali ortaya çıktı. 'Çocuktan Al Haberi' programında sempatik halleri, şivesi ve yemeğe olan düşkünlüğüyle tanınan ve o dönem fenomen olan Efe Koçyiğit'i Testo Taylan ziyaret etti.

Testo Taylan'ın ziyaretinde Çitos Efe'nin kilolu halleri de dikkat çekti ve sosyal medyada da bu konuda yorumlar gecikmedi.

Testo Taylan Efe Koçyiğit'e "Daha düzenli yürüyüş yapmak ister misin? Ben sana destek olabilirim biraz zor işler" dedi. Çitos Efe ise istekli olduğunu söyledi.

"KÖTÜ YORUMLARI TAKMIYORUM"

13 yaşında olan Efe Koçyiğit'in annesi ise "Hareketli bir çocuk ama iştahlı ama normal bir çocuk gibi iştahlı. Tiroidleri yavaş çalıştığı için hormonal..." diyerek oğlunun sağlık sorunu yaşadığını da söyledi.

‘Çitos Efe’ olarak tanınan Efe Koçyiğit gelen olumsuz yorumları da kafasına takmadığını söyledi. Koçyiğit "Kilo verme hedefim var. Abur cubur çok yiyorum, ondan da kurtulmak istiyorum. Safra kesemde taş vardı 13 gün hastanede yattım. Şimdi de kilo vermem lazım ameliyat edecekler" dedi.

Testo Taylan ise "Kilo verme işini birlikte yapalım" diyerek genç isme yardımcı olacağını söyledi.







