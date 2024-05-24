KULİS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler kulis
  2. Cem Yılmaz itiraz etmişti! Mahkemeden nafaka kararı

Cem Yılmaz itiraz etmişti! Mahkemeden nafaka kararı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
24.05.2024 18:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu arasında yaşanan 'nafaka' polemiği gündemden düşmüyor. Cem Yılmaz, 10 bin dolar olarak ödediği nafakaya itiraz etmişti. Konuyla ilgili yaşanan gelişmede mahkeme Yılmaz'ın itirazını reddedip nafakayı 10 bin dolar olarak ödemesine karar verdi.

Cem Yılmaz itiraz etmişti! Mahkemeden nafaka kararı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın ismi son günlerde gündemden düşmüyor. Yılmaz, 2012 yılında dünya evine girdiği Ahu Yağtu'dan 24 Aralık 2013'te ayrılmıştı.

CEM-YILMAZ3

CEM YILMAZ İTİRAZ ETMİŞTİ

Boşanırken, velayeti annesine verilen oğlu için ayda 10 bin dolar ödeyen Cem Yılmaz'dan yıllar içinde bir itiraz gelmişti. Ünlü komedyen, dolar kurundaki artışı ve pandemide gelirinin azaldığını iddia ederek 2022 yılında Ahu Yağtu'ya dava açmıştı.

Yağtu ise Yılmaz'ın bu hamlesine karşılık "çocuğun eğitimi ve gelişimi için masrafların arttığını" belirterek reddedilmesini istemişti.

Gündem olan konu ile ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı. Habertürk'ten Halil Sadri Yılmaz'ın özel haberine göre; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi, tarafından yerel mahkemenin "Cem Yılmaz her ay 70 bin lira ödeyecek" kararı bir kez daha incelendi.

NAFAKA KARARI

10 bin dolarlık nafaka ödemesinin Cem Yılmaz’ın "ekonomik ve sosyal durumuna göre ödeme gücünün çok üstünde bir tutar olmadığına" kanaat getirildi.Cem Yılmaz’ın oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka ödemeye devam etmesi konusunda karar verdi.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sözleri çok konuşuldu! "Benim itibarımla oynadılar"Sözleri çok konuşuldu! "Benim itibarımla oynadılar"
Sette kriz büyüdü! Yapımcı o videoyu affetmediSette kriz büyüdü! Yapımcı o videoyu affetmedi
Kardeşi köpek saldırısına uğradı!Kardeşi köpek saldırısına uğradı!
Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Ahu Yağtu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.