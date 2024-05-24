Cem Yılmaz itiraz etmişti! Mahkemeden nafaka kararı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın ismi son günlerde gündemden düşmüyor. Yılmaz, 2012 yılında dünya evine girdiği Ahu Yağtu'dan 24 Aralık 2013'te ayrılmıştı.

CEM YILMAZ İTİRAZ ETMİŞTİ

Boşanırken, velayeti annesine verilen oğlu için ayda 10 bin dolar ödeyen Cem Yılmaz'dan yıllar içinde bir itiraz gelmişti. Ünlü komedyen, dolar kurundaki artışı ve pandemide gelirinin azaldığını iddia ederek 2022 yılında Ahu Yağtu'ya dava açmıştı.

Yağtu ise Yılmaz'ın bu hamlesine karşılık "çocuğun eğitimi ve gelişimi için masrafların arttığını" belirterek reddedilmesini istemişti.

Gündem olan konu ile ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı. Habertürk'ten Halil Sadri Yılmaz'ın özel haberine göre; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi, tarafından yerel mahkemenin "Cem Yılmaz her ay 70 bin lira ödeyecek" kararı bir kez daha incelendi.

NAFAKA KARARI

10 bin dolarlık nafaka ödemesinin Cem Yılmaz’ın "ekonomik ve sosyal durumuna göre ödeme gücünün çok üstünde bir tutar olmadığına" kanaat getirildi.Cem Yılmaz’ın oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka ödemeye devam etmesi konusunda karar verdi.





