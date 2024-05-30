Cem Yılmaz'dan mutlu aile karesi! Kız kardeşinin doğum gününü böyle kutladı

Özel hayatını gözler önüne sermeyen Tolga Çevik, eşi Özge Yılmaz ile 2004 yılında dünyaevine girmişti. Ünlü ikilinin bu evlilikten Tuna ve Tan adında da iki çocuğu olmuştu.

Tolga Çevik zaman zaman eşiyle ilgili romantik paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor. Cem Yılmaz, ünlü komedyen Tolga Çevik'in de eniştesi. Bugün ünlü komedyenin eşi Özge Yılmaz'ın doğum günü. Tolga Çevik, bu yıl eşinin doğum gününü sade bir hikaye ile kutladı.

Çevik, eşinin doğum gününde düğünden bir karelerini paylaşarak 'İyi ki doğdun Özgişim. Sen ailemizin her şeyisin' notunu düştü.

CEM YILMAZ'DAN MUTLU AİLE POZU!

Kız kardeşinin doğum gününü kutlayan Cem Yılmaz'dan ise Tolga Çevik ve yeğenleriyle mutlu aile pozu geldi.

Cem Yılmaz, paylaşımına "Kardeşim Özge'nin doğum gününü kutlarım🌹 Pırlanta evlatları ve eşi ile nice mutlu yıllar olsun ❤️" notunu düştü.

Tolga Çevik, eniştesi Cem Yılmaz'ın paylaşımına yorum olarak nazar boncuğu emojisi koydu.







