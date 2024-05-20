Cem Yılmaz, '20 yıl sonra gelen lezzet' diyerek sürprizini duyurdu!

Yaptığı film ve gösterilerle adından sıkça söz ettiren Cem Yılmaz, sosyal medyadan yeni film müjdesini verdi. GORA 4 GORA'nın 20 yıl sonra izleyici ile buluşacağını söyleyen Cem Yılmaz izleyicileri heyecanlandırdı.

İşte o paylaşım;

GİŞELERİ YERLE BİR ETMİŞTİ!

Senaryosunu komedyen Cem Yılmaz’ın kaleme aldığı G.O.R.A. filminin kadrosunu usta oyuncular oluşturuyordu. Cem Yılmaz G.O.R.A ile gişeleri yerle bir etti. 2004 yılında vizyona giren G.O.R.A. filmi o kadar seyirciye ulaştı ki 2008 yılında başrol Arif Işık’ın bu sefer günümüzden tam 1 milyon yıl öncesine gittiği A.R.O.G. filmi yapıldı.

20 YIL SONRA YENİDEN!

2018 yılında Arif'in G.O.R.A. gezegenindeki en yakın arkadaşı olan Robot 216 ile birlikte yeni bir macerasının anlatıldığı Arif V 216 filmi vizyona girdi. 2022 yılında ise G.O.R.A. filminde birkaç dakikalık küçük bir karakter olarak karşımıza çıkan Erşan Kuneri’nin hikâyesinin anlatıldığı Erşan Kuneri dizisi de yayımlandı. Tam 20 yıl sonra bu hikaye tekrar izleyici ile buluşacak.

Cem Yılmaz, "Üzgünüm,daha fazla bekleyemem" diyerek GORA 4 GORA'nın ücretli bir platformda yayınlanacağının müjdesini verdi.







