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  2. Cansu Taşkın konusu açılınca Ebru Polat, Yılmaz Erdoğan itirafında bulundu! "Ben onla oynamam çünkü..."

Cansu Taşkın konusu açılınca Ebru Polat, Yılmaz Erdoğan itirafında bulundu! "Ben onla oynamam çünkü..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.05.2024 10:32
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Cansu Taşkın ile görüntüleriyle gündeme gelen Yılmaz Erdoğan hakkında Ebru Polat'tan ilginç bir itiraf geldi. Aramızda Kalmasın'a katılan şarkıcı Ebru Polat, Yılmaz Erdoğan'a kırgın olduğunu söyleyince sunucular da şaşırdı.

Cansu Taşkın konusu açılınca Ebru Polat, Yılmaz Erdoğan itirafında bulundu! "Ben onla oynamam çünkü..."

İnci Taneleri dizisiyle gündemdeyken bir anda Cansu Taşkın aşkıyla adından söz ettiren ve görüntüleriyle konuşulan Yılmaz Erdoğan gündemden düşmüyor.

Aramızda Kalmasın programına konuk olan Ebru Polat, Cansu Taşkın-Yılmaz Erdoğan aşkı konuşulurken bir anda itirafıyla konunun önüne geçti.

SUNUCULAR ŞAŞTI KALDI

"Ben Yılmaz Erdoğan'ı seviyorum bak seviyorum ama ben Yılmaz Erdoğan'a bir konuyla ilgili çok kırgınım" diyen Ebru Polat sunucuları şaşırttı. Şarkıcı "Yılmaz Bey beni dayıma kötülemiş. Yani bundan yıllar önce dayıma kötülüyor, iş anlaşmaları var reklamda birlikte oynayın diyor, o da diyor ki ben onunla oynamam Ebru çok kendini beğenmiş bir kız" ifadelerini kullandı.

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Ebru Polat devamında ise "Ben ona çok kızgınım diyor, havaalanında beni gördü diyor selam verdim ve selamımı almadı, kafasını çevirdi gitti diyor. Gerçekten görmedim şok oldum duyunca... O kadar büyük hayal kırıklığı yaşattı ki bende. Buna takmış dayıma söylemiş" dedi.

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Şarkıcı Ebru Polat daha sonra Yılmaz Erdoğan'a mesaj attığını da söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Erdoğan Ebru Polat
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